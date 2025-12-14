宋智孝自曝「談了8年戀愛」！交往時間重疊節目 《RM》成員超吃驚：真的假的

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

韓國綜藝《Running Man》固定班底之一宋智孝，出道多年因直率個性圈粉無數，不過她的感情狀態也引發各界好奇。在最新一集預告中，她罕見談論自己的感情史，透露曾經有過一段長達8年的戀愛，此話一出令成員們相當震驚。

韓國綜藝《Running Man》固定班底之一宋智孝，出道多年因直率個性圈粉無數，不過她的感情狀態也引發各界好奇。（圖／宋智孝IG）

即將在今（14）日播出的《Running Man》預告中，一行人在搭車時，宋智孝被池錫辰提問「最後一次談戀愛是什麼時候」，她接著大方坦言自己曾有過一段愛情長跑，「在《Running Man》拍攝時有談過8年戀愛」。

宋智孝的回答令在場成員們相當震驚，只見池錫辰聽到答案後非常驚訝，嘴裡不斷碎念「真的假的」，宋智孝則露出意味深長的微笑。本集完整內容預計在14日下午6點10分（台灣時間下午5點10分）播出。

