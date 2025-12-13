宋智孝自爆「談了8年戀愛」！《Running Man》全員嚇傻 認了：沒人發現

記者王培驊／綜合報導

南韓演員宋智孝在最新一集綜藝《Running Man》節目中無預警自爆，曾在節目拍攝期間談過一段長達8年的戀愛，消息一出當場嚇壞全體成員，連主持多年的老戰友都完全沒察覺，掀起熱烈討論。

即將於14日播出的《Running Man》中，宋智孝在車上移動時，被池錫辰問到「最後一次談戀愛是什麼時候」，她竟語出驚人坦言，自己曾有過一段長達8年的感情，而且時間點還與《Running Man》拍攝期間高度重疊。更讓眾人震驚的是，這段戀情竟然完全瞞過所有成員，沒有人察覺任何蛛絲馬跡。

第一個得知真相的池錫辰當場愣住，一臉難以置信，不斷小聲碎念「真的假的」，呆滯反應讓現場瞬間笑成一團。就連一向冷靜的成員們也紛紛露出錯愕神情，對宋智孝多年來的「神級保密」能力佩服不已。這位曾被封為「國民初戀型女神」的宋智孝，突如其來的戀愛告白，也成為節目最大亮點。

拋下震撼彈後，宋智孝隨即轉換角色，化身「戀愛助攻手」，為忙內池睿恩牽線搭橋。她特地安排來賓姜勳與池睿恩單獨同車移動，製造獨處機會。面對久違再見、略顯害羞的姜勳，池睿恩則毫不手軟，直接開口要電話號碼，氣勢十足的「直球式撩人」瞬間讓氣氛升溫。節目即將播出，宋智孝的8年戀愛真相將會揭曉，勢必再掀起一波話題。

