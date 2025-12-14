宋智孝自爆「8年祕密戀情」 「與《RM》朝夕相處」全員震驚：竟沒人發現

宋智孝自爆曾有交往8年的男友。翻攝imbc

南韓知名女星宋智孝（송지효）近日在綜藝節目《Running Man》中親口爆出震撼彈，坦承自己曾有過一段長達八年的祕密戀情。這段長跑關係的時間點，竟然與她擔任《Running Man》固定班底的時期高度重疊，令與她朝夕相處十餘年的成員們驚訝不已，直呼「完全沒人察覺」。此消息一出，立刻成為南韓網路社群的熱門話題。

藝人親口揭露八年戀情 神級保密功夫驚呆眾人

在最新一期的《Running Man》節目錄製中，眾成員在車內進行閒聊。當大哥池錫辰（지석진）無意間問及宋智孝「最後一次戀愛是什麼時候」時，一向對感情生活極為低調的宋智孝語出驚人地透露：「大概四、五年前，交往約八年左右。」這個時間線讓池錫辰當場陷入錯愕，反覆追問她是否在開玩笑。

池錫辰超級震驚。翻攝imbc

戀愛時間與錄製期重疊 成員不敢置信

宋智孝自2010年加入《Running Man》至今已超過十年，她自爆的「八年戀情」幾乎完全涵蓋了她最忙碌的節目錄製期間。由於宋智孝在節目中從未透露過任何蛛絲馬跡，她的戀情保密功夫可謂達到「神級」。其他成員聽到消息後也紛紛表示難以置信，紛紛圍住宋智孝追問細節，節目氣氛瞬間被點燃。

私生活一向低調 網民熱議「懵智」的另一面

宋智孝以其在《Running Man》中的「懵智孝」、「Ace智孝」形象深植人心，其率真大方的個性廣受粉絲喜愛。相較於她在螢光幕前的自然表現，她私底下的感情生活一向保持極度低調和神祕。此次突如其來的自爆，讓許多長期支持她的粉絲和網民大感震驚，並好奇她是如何能在鏡頭前工作多年的同時，成功將這段長達八年的戀情隱藏得密不透風。



