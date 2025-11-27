宋智孝遭父親債務爭議波及 經紀公司發聲挺：絕不姑息

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

韓國女星宋智孝近日捲入父親的債務爭議，宋智孝所屬經紀公司NEXUS E&M收到一封匿名郵件，控訴宋智孝父親涉入企業債務糾紛，並指對方經營的渡輪公司因無法償還欠款而違約。消息曝光後引起粉絲熱議，對此，宋智孝也透過經紀公司正式回應。

韓國女星宋智孝近日捲入父親的債務爭議。（圖／＠my_songjihyo）

綜合韓媒報導，NEXUS E&M收到信中指控宋爸爸的公司能有債務未還清，甚至附上疑似「公開施壓」的布條設計圖，上面寫著「知名藝人父母、在電視上以客運船事業聞名！」等字眼，聲稱若問題不處理，將會把布條掛在公司門口，引起外界關注。

對此NEXUS E&M表示，該行為已對宋智孝的名譽及公司運作造成干擾，強調若對方再以類似方式施壓，「將立即以刑事告訴、損害賠償等一切可用法律手段迅速且嚴正應對。」且表示絕不姑息此事，以維護宋智孝及所屬經紀公司的權益。

