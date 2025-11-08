宋智孝、神童《RM》扮未婚夫妻 被哈哈虧：還沒離婚？
中天綜合台《Running Man》邀徐章焄、SJ神童、申奇露，以金鍾國與劉在錫為首的情境劇開場，宋智孝與神童飾演未婚夫妻，哈哈看見他們出場後卻說：「智孝還沒離婚？」瞬間變成灑狗血劇情。
徐章焄飾演金鍾國的小兒子，一登場就跟金鍾國抱怨還頂嘴。當全部人站在一起時，身高207公分的徐章焄處於正中間顯得相當突兀，金鍾國不禁對著他說「你站中間，這樣畫面很像在罵髒話！」逗樂全場。
等待開錄期間，神童好奇問大家節目一開始就會相互嗆來嗆去嗎？成員們表示這是例行公事，劉在錫笑說下班的時候會是平躺著回去，神童聽完覺得實在太厲害，才剛開始大家就火力全開。訪談時，成員們覺得申奇露很可愛長得像貓臉，徐章焄聽到卻不太認同：「少胡說八道，她哪是貓臉，是水牛。」神童也說徐章焄在他們的綜藝裡是金宇彬，成員們則笑回太不像話！
遊戲過程，只要答錯就要被水槍洗禮，徐章焄逮到機會，就一直朝池睿恩發射水槍，哈哈發現後笑徐章焄好像喜歡池睿恩，原本以為是在欺負她，原來是在調情！徐章焄也趁機向池睿恩表白「我喜歡妳」，這突襲式的告白，讓以金宇彬為理想型男友的池睿恩頓時不知該如何回應。
徐章焄主持多個談話性節目，來到《RM》宣傳新節目忘了自己是來賓，還一直插話，劉在錫問怎麼能那麼多話？徐章焄表示因為只做談話性節目，申奇露也提出破解方法，那就是裝作沒聽見就好！
然而遊戲時，徐章焄遇到不公平想表達，但大家卻都裝作沒聽見，他竟轉向跟製作單位抱怨，劉在錫便怪他為什麼不對著成員說，要一直跟製作單位講話，徐章焄語帶委屈地回「因為你們都不聽」。
錄影過程，徐章焄還突然消失不見，正當大家擔心時，哈哈建議要裝作正在玩遊戲，看他會有什麼反應，當徐章焄回到攝影棚，則假裝什麼都沒發生，悄悄坐到位置上，但劉在錫看到後大喊：「怎麼會在拍攝中突然跑進來，要出去的話就待在外面，要進來就早點回來呀！」金鐘國見狀建議徐章焄要好好道歉，他便直接在椅子上稍微低頭並說抱歉，金鍾國看到直呼「站起來好好道歉，你這小子」。
更多有趣內容就在9日晚間8點中天綜合台《Running Man》，11月起調整播出時間，每週日晚間8點播出。
