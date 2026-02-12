〈宋朝餡餅粥〉生意火紅 奇門風水教科書級範例

這家位於淡水新市鎮的「宋朝餡餅粥」，生意火紅絕非偶然。風水佈局確實是一個教科書等級的「借勢納氣」，典型的「形、理、法」高度契合的風水案例。

宋朝餡餅粥，位於新北市淡水區新市一路三段101巷110號淡水新市國小旁，坐向是卯山酉向，地勢上海拔為龍高虎低，宋朝餡餅粥的現址海拔高，比龍虎兩邊略低，玄武海拔高於明堂，從Google的衛星圖顯示，宋朝餡餅粥原本是邊間第2家，現在已經快速擴充把邊間拿下。

從形家的角度看，宋朝餡餅粥的地理位置處於101巷與新市一路的交會處，路口轉角後的延伸，形成了一個特殊的「生氣聚點」。 人流與車流在轉角處減速，形成「水聚天心」的緩衝。

《圖說》「宋朝餡餅粥」，風水佈局確實是一個教科書等級的「借勢納氣」，生意火紅絕非偶然。

原本是第二間，拿下邊間後,等於掌握了「門戶」。這個入手的「開門見喜」龍，直接納入了巷口的氣場，從原本的「被動受氣」轉為「主動納氣」，它解釋了該店由「平淡」轉為「爆紅」的關鍵。

龍虎與地勢：「龍高虎低」與「前低後高」是形家（巒頭）最核心的優勢：

龍高虎低（青龍昂首）： 以店面朝向（酉向）來看，左手邊（青龍位）建築物較高且延伸，代表貴人助益、名聲響、男性顧客或主事者有力。龍邊有力，排隊人潮，網路評價高，生意能長久且有底氣。

宋朝餡餅粥店面略低（窩穴聚財）： 店面高度比兩側龍虎略低，這在風水中稱為「窩穴」。像一個盆地一樣，氣流在此停駐盤旋，易聚財氣，而不易散氣，營業額穩定， 回頭客多。

廚房設在店面虎方，虎邊動、龍邊靜。將「火（廚房）」放在虎邊，利用廚房的熱鬧與火氣去「鎮壓」白虎位，讓白虎轉為「威權」而非「兇猛」。

廚房的透明玻璃讓過路客看到廚房，屬於「外明堂引氣入內」。這不僅是行銷，更是將外氣（人氣）直接引入火位轉化為財。

龍邊餐廳（留客）： 人客在龍邊用餐，龍邊主貴、主穩，客人吃得住、待得下，這叫「虎邊生財，龍邊守貴」。

前低後高（步步高升）： 後方建築雄偉有靠，代表根基穩固、有靠山。前低則視野開闊，利於納氣（明堂開闊）。

《圖說》廚房的透明玻璃讓過路客看到廚房，屬於「外明堂引氣入內」。

理氣的角度觀察時運與向星

坐卯向酉（坐東向西）： 目前正值下元八運轉九運的交接期。

酉向屬於金旺之地，若前方明堂（路口、廣場）開闊，符合「零正神」的佈局。借用從影片看，店前人行道寬廣，明堂寬廣，這就是實質的「財庫」。

講求的是「翻天倒地」與氣口的精準度些子法，拓店後，門位重新調整，若能對準旺氣的出卦點，生意會呈爆發式成長。目前的排隊人潮，說明其門向與路氣的「合十」或「對待」關係抓得很準。

水法與納氣: 路氣即水： 三合派講究「向」與「水」的配合。若水（路氣）從龍邊（高處）流向虎邊（低處），而店面剛好在收水位，屬於「青龍水入明堂」，主發財。

拿下邊間後，建築體變為「獨尊」，收納了更廣角的路氣，三合中的「長生」或「帝旺」位更容易被引動。

《圖說》從形家的角度看，宋朝餡餅粥的地理位置處於101巷與新市一路的交會處，路口轉角後的延伸，形成了一個特殊的「生氣聚點」。

關於「拓店」後的風水質變

原本這家店位於第二間，在風水上容易被邊間「截氣」。拿下邊間（合併），在風水形家上有兩個巨大的好處：

格局由「陰」轉「陽」： 邊間擁有兩面採光與雙向納氣（巷口與正門），代表「格局放大」，原本的店面像是「口袋」，掌握氣口，由從屬變主導，合併後變成了「聚寶盆」。

成功收納「轉角氣」： 路人或車輛從新市一路轉入101巷時，來龍氣流會在轉角處產生「漩渦效應」。這股氣剛好第一時間攔截了這股旺氣，纳氣量倍增，品牌效應顯現。

「宋朝餡餅粥」的奇門風水局。出現反吟局，在奇門中代表「快」與「變」。並非絕對兇險，反吟代表氣場的快速對沖與循環，對於餐飲業這種講求「翻桌率」的生意來說，反而具備極強的動能。而是處於一種極度繁忙「停不下來」的忙碌狀態。反應在經營上可能會有經常性的內部調整、員工流動快或菜單更新頻繁的現象。

店家的出餐速度與客人的用餐時間。反吟局若運用得當，這家店的生產線動能會極強，人潮進出如潮汐般快速交替。

這家店整體的局是「動能十足，大開大合」， 馬年（丙午）的動能會讓他們名氣更響，馬年營收會非常驚人，是典型的「忙到腳不著地」的一年。〈文為學術探討，不代表本報立場〉

作者/陳怡誠

40年經驗易經堪輿專家 北大/上海交大客座教授

經濟/財訊/萬寶週刊/新生/中央/中華/民眾等風水專欄主筆

著作：笑擁風水聚寶盆/三元明師盤線密旨等16本