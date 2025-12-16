宋柏緯主演新片又唱主題曲 鬆口坦言「這件事」最難

【緯來新聞網】影歌視三棲的宋柏緯和振永JINYOUNG、李沐一起主演，由王牌製作人湯昇榮首度執導的電影《那張照片裡的我們》，她更創作與詮釋電影中的主題曲〈瞬間的遠方〉。對宋柏緯而言，這首歌最難的並不是唱高音或氣口，而是「把情緒收住」，「平常演唱可以自然宣洩的情感，但在這首歌裡，必須往內沈，把力道藏在氣音裡、藏在換氣與微弱的停頓中。」他笑說：「這是自己較少接觸的一種曲風，整體編曲偏向直覺與純粹，製作時也刻意保留現場感，不讓情緒被修飾得太乾淨。」

宋柏緯主演電影《那張照片裡的我們》也獻唱該片主題曲。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

電影以1977年的「中壢事件」為背景，他唱出電影中屬於他的心聲，把他對女主角「無法靠近、卻也無法放下」的深情，都放進歌曲中。而他在錄音配唱的過程中，他重新投入到角色裡，以情緒內歛的方式來詮譯歌曲，並刻意保留演唱時的現場感，沒有過度修飾，保留電影中那個時代的情感以及對那個年代的青年們最真實的致意。



《那張照片裡的我們》的告白主題曲〈瞬間的遠方〉是由宋柏緯與電影導演湯昇榮、金馬配樂大師侯志堅共同作曲，邀請金曲作詞人葛大為填詞，並由宋柏緯以劇中角色「弘國」的視角深情演唱。歌曲以民謠為基底，歌詞則是用最白話、最克制的語句，把一段不能說出口的深情寫下來，成為一封沒有寄出去的情書，彷彿用這首歌曲試著探問女主角的感情和想法。

宋柏緯、李沐一起主演電影《那張照片裡的我們》。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

宋柏緯表示，〈瞬間的遠方〉這首歌承載的是角色和角色在電影之外也可能延續的內心風景，因此在錄音時，他刻意採用更乾淨的咬字與共鳴，讓聲音呈現出有別於以往較慵懶、呢喃的詮釋方式。雖然人在錄音室中，他在演唱前半段的歌曲時，想像自己回到與女主角共處的小房間，光線昏黃，彼此的情緒是非常內斂的；後半段，則像站在片中市集的夜色之中，準備讓情緒慢慢長出形狀。



宋柏緯演唱電影《那張照片裡的我們》告白主題曲〈瞬間的遠方〉，12/16數位上架。

