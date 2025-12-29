宋柏緯冒雨獻唱 振永被影迷暖到

台韓愛情電影《那張照片裡的我們》由金牌監製湯昇榮首度執導，攜手新銳導演鄭乃方共同打造，24日正式上映，雖遇多部好萊塢強片夾殺，仍掀起好評，累積票房約350萬，雙導演及演員們至今跑了超過50場映前映後，把握機會和影迷交流。

片中主演宋柏緯在耶誕節當天驚喜現身西門街頭，在大雨中自彈自唱插曲〈瞬間的遠方〉，儘管當時雨勢變大，但不少民眾聽到他的歌聲停下腳步，甚至與他一起合唱、揮動手臂，為寒冷的耶誕節注入一股暖流，而他的粉絲也包場暖心力挺偶像。

而男主角韓國男星振永，特地配合上映再次訪台5天，除了為戲宣傳外，也親自出席粉絲包場活動，一現身粉絲便大合唱電影主題曲〈此刻永遠〉，還齊聲獻上祝福，讓他驚喜直呼：「本來想說由我來唱給大家聽，沒想到粉絲先唱了，而且大家歌詞背得好熟喔，謝謝你們讓我此行留下美好的回憶！」