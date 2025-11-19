宋柏緯告白振永「真的好帥」 盛竹如穿越1977當彩蛋

振永（左起）、李沐、宋柏緯在《那張照片裡的我們》中共譜跨國三角戀。瀚草文創GrX STUDIO提供



《那張照片裡的我們》以1977年的中壢事件為時代背景，今（11╱19）適逢事件紀念日，正式預告中出現主播盛竹如播報新聞的「驚喜彩蛋」，監製湯昇榮特地取得台視授權，也不忘致電盛竹如，觀眾可透過他說：「湧向全省各地的投票所，投下它們神聖的1票，都是順利而且圓滿的。」與3位主角一起回到動盪的70年代。

主創團隊與演員前天與昨天現身金馬影展世界首映，現場頻頻傳出啜泣聲，振永與韓國團隊在台首次看成品，不斷比讚：「我邊看邊哭，經紀人也哭了，我非常喜歡，希望台灣觀眾上映時也能到戲院感受。」

宋柏緯還自爆在片場一度對振永動心，「我應該是要愛上賢英的，但有一幕我與振永一起唱歌，他坐在窗簾前面，光線從65度角透進房間，我從側邊看著振永的側臉，一度覺得『真的好帥喔』，而且他歌又唱得不錯，害我一度有點小錯亂。但這個情感與宋柏緯無關喔，純粹是弘國（飾演的角色）的小祕密」。兄弟倆還預約共度聖誕節。

11月18日是振永的生日，他去年也在台灣度過，此行不僅媒體、金馬影展幫他慶生唱生日歌，昨金馬放映結束後，台下觀眾也熱情用韓文祝他生日快樂，他趁機許願：「希望大家看完喜歡的話可以給我們5顆星好評，也希望電影在台灣能大賣。」該片12月24日聖誕跨年檔全台上映。

