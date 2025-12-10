宋柏緯愛吉他如「小老婆」 女友若摔爛此物下場曝

扮演70年代青年，宋柏緯把表演的節奏放慢，也利用假髮與眼鏡令自己更進入角色。

電影《那張照片裡的我們》今（10）日舉辦媒體試片與聯訪，片中飾演70年代搖滾青年的宋柏緯，被擔任警察的父親摔爛吉他，現實生活中宋柏緯不僅擁有8把吉他，還非常珍貴，被媒體揶揄如同有「8個小老婆」，他並坦言如果女友生氣砸壞他的吉他，他會「立刻分手」。

戲外愛彈吉他愛音樂的宋柏緯，在戲中一樣音樂才華洋溢，不過因為留長髮又叛逆，常把由資深演員朱德綱飾演的警察老爸氣個半死，其中一場父親壓制兒子強制剪髮的戲，宋柏緯透露朱德綱只是走戲就情緒大爆發，劇組僅準備2把吉他，他排戲就砸爛掉一把，「那時候真的拍得戰戰兢兢，深怕正式來時沒有道具可用。」所幸正式拍攝時順利收工，「第二把摔得很漂亮。」

廣告 廣告

愛音樂的宋柏緯家裡收藏了8把吉他，還養了一隻貓，他把吉他當作如貓一般「都是有生命的」。

談到吉他，宋柏緯表示家中有8把吉他，視它們如「像貓一樣，是有生命的存在」，甚至語出驚人若女友摔壞他的吉他，「我會分手。」被媒體揶揄是有「8個小老婆」；他自己在家也常練習，「沒有還好我不是彈重金屬搖滾那種，我比較偏藍調，沒有那麼大聲，鄰居也沒抗議過。」

片中宋柏緯被飾演父親的朱德綱壓制強制剪去長髮，透露對方就連走戲情緒都給得很足。（瀚草提供）

繼《我吃了那男孩一整年的早餐》後，宋柏緯與李沐再度合作且重複上演「求愛不得」的悲慘戲碼。他笑稱自己早已習慣在戲裡苦戀李沐，「在我心裡她是愛「弘國」（宋柏緯片中角色名）的，我是這樣說服自己，才能繼續演下去。」片中他與振永分屬好友，卻都愛上李沐，問他現實生活若遇同樣情況是否會選擇退讓？宋柏緯豪爽笑答：「如果是振永會讓，我們都『排練』過了（指振永功夫身手厲害），他會贏。」

媒體乾脆笑稱不然乾脆讓宋柏緯跟振永「送作堆」，然而這段情誼也在片中展現出另一種意想不到的「禁忌浪漫」。宋柏緯透露，他與振永有一場落地窗前的吉他彈唱戲，不只氛圍溫柔浪漫，連風吹過來窗簾揚起的角度都「剛剛好」。他笑說當下真的非常曖昧：「很少看到兩個男生，在那種光跟風的氛圍底下靠那麼近…又若隱若現的。」而振永柔情演唱韓國民謠〈花戒指〉，也令人大飽耳福。

更多鏡週刊報導

王力宏長期默默行善！認養超過百位孤兒 收孤殘兒童畫作感動落淚

吳申梅撒嬌融化老公 生日喜收「200萬愛馬仕包」

艾怡良《整形過後》親密戲好害羞 導演爆料郭子乾暗示再拍一次