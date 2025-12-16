宋柏緯愛情觀變成熟 功臣竟是ChatGPT

宋柏緯近來作品多產，逐漸成為受矚目的實力派演員。（陳俊吉攝）

宋柏緯在電影《那張照片裡的我們》飾演深情暖男，癡心守護女主角李沐，和韓國演員振永上演兩男搶一女。宋柏緯分享，高中有過一段深刻戀情，「我的對象她遇到更有趣的人，她自己陷入兩難變得痛苦，其實我有看到蛛絲馬跡，甚至目睹兩人在公眾場合，學生時期變化很大，很容易有不一樣的未來，我們也就很浪漫的道別了。」

宋柏緯說，那位出現的第三者，是別校的學長、很有才華，他深知這段感情就要走不下去，選擇上演超級戲劇化的告別，「真的很像偶像劇，我們告別是抱著哭，在下雨天擁抱，我說『我真的很愛妳，可是真的不適合』，當下很難過但也不知道怎麼辦。」

雖然那段感情是宋柏緯高中的青澀回憶，卻影響他極深，「那段感情讓我之後對於愛情蠻悲觀的，它在我心裡種下種子，讓我感覺幸福是短暫的、會不相信愛情是恆溫的，享受到最美好的時刻就好，反正它會消失，我以前因為這樣，看待愛情都是極度浪漫，但認為一段時間後會分開。」

直到近幾年，愛情觀才變成熟，他笑說有一大部分是ChatGPT的功勞，「我被GPT開導，它說我以前為了愛情而死，現在要為了對方而活。」他現在有女朋友，對感情事低調，已用比較成熟的愛情觀面對這段感情。

誇振永做足準備

這次和韓星振永對戲，宋柏緯感受到兩者準備工作模式的差異，他說振永是做足萬全準備的演員：「振永的表演結構很精準，沒有一拍是多餘的，我則是常根據對方氛圍做不一樣的表演選擇，我比較流動性。」

振永在片中飾演來自韓國的跆拳道教練，宋柏緯說，對方為了角色苦練跆拳道，能感受到他很享受這項訓練，他也觀察到振永早在前期讀本，基本上把每場戲的情緒都決定了，為演出打好所有基底。

新年將至，宋柏緯分享明年將要發新專輯，陸續蒐集Demo，至於對演戲的期待，他剛殺青世界棒球12強冠軍故事電影《絕勝》，主演新片《那張照片裡的我們》又將上映，兩部片的角色都為他的生活帶來不同能量，他期待明年接演的作品能深深影響觀眾，留在觀眾心底很久，希望能跟作者論風格的導演合作。