宋柏緯收住情緒投入角色 慵懶回想「與李沐共處」

宋柏緯為《那張照片裡的我們》創作主題曲〈瞬間的遠方〉。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

宋柏緯、李沐與韓國男神振永演出電影《那張照片裡的我們》，宋柏緯也以自己的角色出發，創作與詮釋電影中的告白主題曲〈瞬間的遠方〉，把他對女主角「無法靠近、卻也無法放下」的深情，都放進歌曲中，而他在錄音配唱的過程中，重新投入到角色裡，以情緒內歛的方式來詮譯歌曲，並刻意保留演唱時的現場感，沒有過度修飾，保留電影中那個時代的情感，以及對那個年代的青年們最真實的致意。

宋柏緯表示〈瞬間的遠方〉承載的是角色和角色在電影之外，可能延續的內心風景，因此在錄音時，他刻意採用更乾淨的咬字與共鳴，讓聲音呈現出有別於以往較慵懶、呢喃的詮釋方式。雖然人在錄音室中，他在演唱前半段的歌曲時，想像自己回到與女主角李沐共處的小房間，光線昏黃，彼此的情緒是非常內斂的，後半段則像站在片中市集的夜色之中，準備讓情緒慢慢長出形狀。

廣告 廣告

對宋柏緯而言，這首歌最難的並不是唱高音或氣口，而是「把情緒收住」，表示：「平常演唱可以自然宣洩的情感，但在這首歌裡，必須往內沈，把力道藏在氣音裡、藏在換氣與微弱的停頓中。」他笑說：「這是自己較少接觸的一種曲風，整體編曲偏向直覺與純粹，製作時也刻意保留現場感，不讓情緒被修飾得太乾淨。」

宋柏緯在錄音時重新投入角色。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

不是八點檔！醫師搭計程車見「螢幕放這畫面」 驚呼：太欽佩了

林光寧離世！蕭敬騰陪妻子辦離院手續 Summer痛喊：會適應的

彰基文字獄1／問卷揭院長爭議竟遭調查局介入 兩代名醫含冤兒子吃官司