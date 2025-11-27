宋柏緯演陳傑憲「99.9％相像」拍完再看評論 《絕勝》公布四位卡司
電影《絕勝》改編自「2024年世界棒球十二強賽」，日前已經正式開拍，今（27）日公布四位主要卡司，宋柏緯飾演陳傑憲、張庭瑚飾演林家正、陳泰河飾演林昱珉、胡智強飾演陳柏清。對於陳傑憲的高人氣，宋柏緯坦言很有壓力，雖然已經做好被評論的準備，但可能等到殺青後才會上網看各界反應。
宋柏緯當時有看十二強賽，他觀察到詮釋陳傑憲的核心是「安靜的堅持」，並非只是當隊長的野心和熱血的衝動，而是會踏實地一步一步來，並鼓勵隊友。他認為陳傑憲是會願意揮好每一棒的人，尤其平常沒在運動的他其實沒接觸過這種運動類型的角色。
這陣子宋柏緯去超商看到陳傑憲代言的商品都會特別買，他笑說：「儲值信仰一下，他代言真的很多，除了熱水器我能買都買了。」可惜拍攝時正值賽季尾聲，他未能跟陳傑憲碰面，但自信稱兩人「99.9％相像」。
宋柏緯開拍前不僅重新調整體脂率，進行肌肥大重量訓練，也加強跑壘用的腿力與揮棒時的核心穩定度，每天跟著教練反覆練習傳接球與打擊姿勢。回想起那段密集訓練的日子，宋柏緯苦笑說：「那陣子只要一下床，就沒有一塊肌肉是不酸痛的，甚至還買了冰浴套組，只為了舒緩全身痠痛。」
導演王維明透露，確定選角前和宋柏緯碰了很多次面，即使兩個月過去還沒有下文，宋柏緯照樣開始練習左打，調整自己的協調性，「就算都沒回他，還是能看見他的決心。」對此，宋柏緯解釋自己當時心態滿開闊， 「不管有沒有就是成長的禮物，去感受看看。」
此外，王維明分享，從來沒想過找陳傑憲飾演他自己，畢竟表演工作還是很專業，如果找球員主演，其實對劇組來說是雙重負擔，但本片會找許多球員客串作為彩蛋，像是今日到場的莊昕諺會客串飾演12強記者會的記者。
導演姜瑞智分享，很有趣的是看這些演員們如何融入到球員團隊，且演員不一定非得長得像球員本尊，首要考量還是表演企圖心。《絕勝》預計將於2026年夏季在台上映。
其他人也在看
張庭瑚12強電影《絕勝》演林家正 每天2小時黏假鬍子！打飛球不靠後製
由威剛科技、威龍文創、台灣運彩、瀚草文創和英雄旅程股份有限公司共同投資，金獎團隊傾力打造的年度最熱血的棒球電影《絕勝》（Team Fantastic），27日在樂天桃園棒球場舉辦媒體探班記者會，現場公佈重磅主演卡司，被譽為「被耽誤的運動員」的張庭瑚飾演「心靈捕手」林家正，他每天拍攝前要花2小時黏假鬍子，收工要花30分鐘卸妝。《絕勝》預計在2026年暑假上映。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
施柏宇被酸「公子哥」！爆請假約會拖累拍攝進度 劇組挺身回應
【緯來新聞網】施柏宇今年接拍新戲《微醺大飯店1980s》，卻被爆料藉由昏倒休養跑去約會女友，還被工作緯來新聞網 ・ 2 天前
施柏宇遭疑無縫接軌！昔爆秘戀李沐「沒認愛就分手」情斷原因曝光
29歲男星施柏宇自模特兒發跡，2019年憑藉《想見你》「莫俊傑」一角人氣水漲船高，近期還跨海和韓星車太鉉合作影集，星途可期。個人生活部分，施柏宇此前曾被爆料熱戀女星李沐，但女方忽冷忽熱的態度讓他頗受傷，這段戀情也因此無疾而終。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
香港大火奪44命 最美港姐「眼睜睜看奶奶家被燒毀」：令人痛心
香港昨（26）日發生自1962年以來最嚴重的大火。大埔宏福苑7棟大廈遭火海吞噬，截至今（27）日清晨，已造成44人死亡、58人受傷，以及279人失聯。不少藝人紛紛表達哀悼，並在社群平台轉發災後救援資訊。前香港小姐冠軍謝嘉怡也發文稱，奶奶的房子受波及，「真是令人痛心的一天」。中天新聞網 ・ 12 小時前
經典賽／大谷翔平保留雙刀參戰可能：準備不同計畫
道奇隊日本球星大谷翔平決定參加明年世界棒球經典賽，今日接受日本媒體訪問時也透露抉擇，但至於雙刀或是單刀赴會尚無定案。 大谷翔平昨天透過個人社群宣布參加經典賽，外界最關注的是他能否同時展現投打英姿...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
香港大火／宏福苑大火釀44死！警方依「這罪」逮捕3負責人
國際中心／李明融報導香港新界大埔屋苑「宏福苑」昨天（26日）傍晚發生嚴重火災，火勢延燒波及7棟大樓，被官方列為最高等級的「五級火警」，這場大火目前造成至少44人死亡（包括一名消防人員），另有45人受傷。據港媒消息指出，當天火警發生前正在進行外牆維修，所有大樓外牆搭上竹質鷹架，當局指工程公司負責人嚴重疏忽，警方已先依涉嫌誤殺拘捕2名董事、1名工程顧問。民視 ・ 14 小時前
《絕勝》4大卡司曝！宋柏緯成台灣隊長陳傑憲 林家正找他演
《絕勝》4大卡司曝！宋柏緯成台灣隊長陳傑憲 林家正找他演EBC東森娛樂 ・ 8 小時前
MLB／睡夢中收到進40人！李灝宇目標開季大聯盟 莊陳仲敖以為沒機會
旅美台灣好手李灝宇、莊陳仲敖，今年季末都進入40人名單，兩人分享接到消息的那一刻都在睡夢中，經紀人都連絡不上，最終透過家人才順利找到本人，莊陳仲敖原本預期不會進入名單，直到最後一天接到消息非常驚訝，談到明年目標，兩人都表示挑戰最高殿堂MLB，李灝宇則是希望可以開季就在大聯盟，並且穩定出賽待滿一整季。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
超想打日本隊「卻不認識隊友」？大谷參戰經典賽坦言：不熟當今日職球員
體育中心／綜合報導大聯盟二刀流巨星大谷翔平在經典賽倒數100天時，在個人社群上正式宣布要代表日本隊參戰2026正賽，上屆MVP能夠再次與日本職棒本土球星攜手合作，消息振奮日本當地，不過大谷今天（26日）線上受訪卻坦言，自己完全不知道現在日職狀況，也不清楚誰表現比較活躍，話雖如此大谷仍鼓勵年輕選手，並且期待想看看日本隊友是什麼樣的水準。FTV Sports ・ 1 天前
12強電影《絕勝》卡司曝光 他演「台灣隊長」陳傑憲！苦練到買冰浴套組
由威剛科技、威龍文創、台灣運彩、瀚草文創和英雄旅程股份有限公司共同投資，金獎團隊傾力打造的年度最熱血棒球電影《絕勝》（Team Fantastic），27日在樂天桃園棒球場舉辦媒體探班記者會，現場公佈重磅主演卡司，宋柏緯飾演「台灣隊長」陳傑憲、張庭瑚飾演「心靈捕手」林家正、陳泰河飾演王牌左投「玉米」林昱珉，拿金馬獎最佳新演員的胡智強飾演陳柏清。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
關穎曝豪門婚宴與梁朝偉私下互動 「我更喜歡周潤發」
關穎今（11╱27）出席「蘋果愛美獎」頒獎典禮，明年7月將邁入50歲大關的她最近跟理科太太開了Podcast大方談更年期，她認為要以健康、開明的方式去討論變美跟抗老，「追求美這件事一定是永遠都不會覺得是完美的，但是我們盡量往這個方向，我現在也非常滿足自己現在的狀況，也是會跟媽媽朋友們討論有什麼新的產品或是新的抗老機器，我覺得還是要找到自己適合的」。太報 ・ 3 小時前
「民進黨不會讓吳怡農選的！」郭正亮：還敢一直在賴清德面前提到「她」
壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農有意爭取民進黨台北市長提名，他今（26）日公布黨內互比式民調，結果顯示，他在「非藍白支持者」中排名第二，落後立委王世堅8.9個百分點。對此，前立委郭正亮於節目《綠也掀桌》表示，這份民調的重點是吳怡農連行政院副院長鄭麗君、前民進黨秘書長林右昌都贏，但就算如此，民進黨也不會讓他參選。根據該民調顯示，在「非藍白支持者」中，王世堅獲24.2%......風傳媒 ・ 13 小時前
大谷翔平自曝沒關注日職 WBC成檢視日本「新世代」戰力舞台
洛杉磯道奇二刀流球星大谷翔平今（26）日在線上訪談中罕見談到自己對日本職棒的關注度。大谷直言「完全不知道誰在活躍」，甚至明確表示自己是「刻意不看」日職賽事與影片。大谷補充其中原因：保持專注、避免被資訊干擾。然而，大谷也說正因如此，自己更期待明年世界棒球經典賽（WBC），因為那將是「親眼確認日本新世代實力」的舞台。鏡報 ・ 1 天前
"大濛"勇奪金馬62四大獎 用庶民視角回顧白色恐怖
生活中心／綜合報導電影「大濛」勇奪金馬62最佳劇情片等四大獎，堪稱本屆金馬最大贏家，以庶民視角回顧白色恐怖歷史，"大濛"即將在27號上映，今天在台北大巨蛋舉行"首映會"，導演陳玉勳直呼，原本預期票房只有300萬元，現在奪獎比較不焦慮了，並祭出票房破5億，監製穿旗袍、演員曾敬驊烤地瓜的票房公約。民視 ・ 1 天前
NBA／柯瑞末節尾聲傷退 火箭探花飆生涯新高31分逆轉勇士
勇士隊今天浪費最多14分領先，當家球星柯瑞（Stephen Curry）最後35.2秒又傷退，儘管穆迪（Moses Moody）最後6秒投進三分球讓比賽出現懸念，但火箭隊菜鳥謝普德（Reed S...聯合新聞網（運動） ・ 9 小時前
「名媛界大S」遭控偷220萬紅包！逆轉不起訴 夏天倫露面反擊
「名媛界大S」遭控偷220萬紅包！逆轉不起訴 夏天倫露面反擊EBC東森娛樂 ・ 3 小時前
王陽明一個月暴瘦10公斤！ 身體不適急做檢查
王陽明27日出席活動，分享保養秘訣，注重健康、勤運動的他，最近身體健康亮起紅燈，透露短短一個月內，體重暴跌10公斤，也第一時間做了檢查。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
遭F4排除 朱孝天「個人演唱會爆哭」 傳票房超慘打3.8折...最後竟可免費入場
F4今年在五月天的大巨蛋演唱會合體復出，接著也到上海場擔任嘉賓，就傳出將緊鑼密鼓地籌劃新專輯跟新巡演，沒想到朱孝天卻一直透過直播爆料，後來直接被除名，演唱會僅以F3 言承旭、周渝民、吳建豪為主。日前朱孝天以個人身份在廣東舉辦演唱會，期間一度哽咽落淚，27日傳出是因為票房不如預期。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 11 小時前
開便當店半年仍虧錢！屈中恆妻Vicky鬆口「最大關鍵」 求生現況曝
屈中恆老婆Vicky先前投資副業砸6位數開「和平便當店」當闆娘，先前她曾透露因為保溫箱用電太大導致成本超支，如今開店半年，昨她錄影受訪被問到營運近況也鬆口了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前