宋柏緯演陳傑憲「99.9％相像」拍完再看評論 《絕勝》公布四位卡司

電影《絕勝》改編自「2024年世界棒球十二強賽」，日前已經正式開拍，今（27）日公布四位主要卡司，宋柏緯飾演陳傑憲、張庭瑚飾演林家正、陳泰河飾演林昱珉、胡智強飾演陳柏清。對於陳傑憲的高人氣，宋柏緯坦言很有壓力，雖然已經做好被評論的準備，但可能等到殺青後才會上網看各界反應。

宋柏緯當時有看十二強賽，他觀察到詮釋陳傑憲的核心是「安靜的堅持」，並非只是當隊長的野心和熱血的衝動，而是會踏實地一步一步來，並鼓勵隊友。他認為陳傑憲是會願意揮好每一棒的人，尤其平常沒在運動的他其實沒接觸過這種運動類型的角色。

宋柏緯飾演陳傑憲。（圖／瀚草文創提供）

這陣子宋柏緯去超商看到陳傑憲代言的商品都會特別買，他笑說：「儲值信仰一下，他代言真的很多，除了熱水器我能買都買了。」可惜拍攝時正值賽季尾聲，他未能跟陳傑憲碰面，但自信稱兩人「99.9％相像」。

宋柏緯開拍前不僅重新調整體脂率，進行肌肥大重量訓練，也加強跑壘用的腿力與揮棒時的核心穩定度，每天跟著教練反覆練習傳接球與打擊姿勢。回想起那段密集訓練的日子，宋柏緯苦笑說：「那陣子只要一下床，就沒有一塊肌肉是不酸痛的，甚至還買了冰浴套組，只為了舒緩全身痠痛。」

宋柏緯英氣風發，爭取飾演陳傑憲。（圖／瀚草文創提供）

導演王維明透露，確定選角前和宋柏緯碰了很多次面，即使兩個月過去還沒有下文，宋柏緯照樣開始練習左打，調整自己的協調性，「就算都沒回他，還是能看見他的決心。」對此，宋柏緯解釋自己當時心態滿開闊， 「不管有沒有就是成長的禮物，去感受看看。」

此外，王維明分享，從來沒想過找陳傑憲飾演他自己，畢竟表演工作還是很專業，如果找球員主演，其實對劇組來說是雙重負擔，但本片會找許多球員客串作為彩蛋，像是今日到場的莊昕諺會客串飾演12強記者會的記者。

導演姜瑞智分享，很有趣的是看這些演員們如何融入到球員團隊，且演員不一定非得長得像球員本尊，首要考量還是表演企圖心。《絕勝》預計將於2026年夏季在台上映。

《絕勝》演員左起為王識賢、胡智強、張庭瑚、宋柏緯、陳泰河、鳳小岳。（圖／瀚草文創提供）

胡智強（左起）、宋柏緯、張庭瑚、陳泰河勤於訓練。（圖／瀚草文創提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／桃園報導