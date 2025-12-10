宋柏緯無法接受女友砸吉他「那是生命」 再度苦戀曝李沐最難追

宋柏緯在新片《那張照片裡的我們》再度與李沐上演三角戀，由於他繼《我吃了那男孩一整年的早餐》後又上演苦戀情節，他笑說：「還是會痛苦，她應該是國民最難追的對象。」接著自我安慰說：「在我心裡，我相信她是愛弘國（宋柏緯角色名）的演員。」

本片導演湯昇榮、鄭乃方及演員宋柏緯、方宥心今（10）日受訪分享拍攝心得，宋柏緯在片中癡心守候李沐飾演的青梅竹馬幸福，願意退出。他坦言學生時期有過類似經驗，所以很理解角色心境，不願搶奪也不退讓，把選擇權交給對方，「在一段感情總會有一瞬間會走向不同的路，不是不愛對方，我覺得弘國的愛情很成熟。」

廣告 廣告

宋柏緯和朱德剛在《那張照片裡的我們》飾演父子。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

宋柏緯片中與爸爸朱德剛的父子關係也是一大看點，朱德剛不滿宋柏緯玩音樂、留長髮、搞抗爭，氣到把吉他摔爛。拍攝時，劇組準備兩把吉他，但沒想到朱德剛走戲時情緒就很到位，不小心把一把吉他砸爛，只剩下一把讓眾人拍得戰戰兢兢，好在最後成果相當成功，宋柏緯更是拍到激動落淚。

不過現實中宋柏緯把吉他當成心愛的寶貝，擁有八把吉他的他被問到若女友吵架摔吉他會分手嗎？他直呼：「真的不行欸，不能接受，吉他像我的貓一樣，那是有生命的。」至於有沒有幫吉他取像是「小老婆」之類的名稱？宋柏緯無奈笑說：「是不是要寫我有八個小老婆？」

《那張照片裡的我們》將於12月24日在台上映。

《那張照片裡的我們》導演鄭乃方（左起）、演員宋柏緯、方宥心、導演湯昇榮出席試映會。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導