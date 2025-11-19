宋柏緯爆振永這瞬間太帥「心動了」 《那張照片》埋彩蛋盛竹如重返1977

【緯來新聞網】台韓愛情電影《那張照片裡的我們》由金牌監製湯昇榮與新銳導演鄭乃方聯手打造，集結韓國人氣男星振永、金鐘女星李沐、宋柏緯，共譜跨國三角戀。電影以1977年發生的中壢事件為時代背景，今（19日）適逢事件紀念日，預告中也出現「驚喜彩蛋」，主播盛竹如播報新聞，帶領觀眾回到當時的青春年代。振永與宋柏緯也因拍戲培養出深厚感情，宋柏緯自爆在片場時，一度對振永動心。

李沐和振永在《那張照片裡的我們》經歷時代的動盪。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

廣告 廣告

《那張照片裡的我們》三角色在不平靜的年代遇上愛情、友情、社會等重重難關，主創團隊與演員17日、18日現身金馬影展世界首映，首映現場頻頻傳出啜泣聲，包含三演員也都看到落淚。飾演相館女兒范賢英的李沐從看預告就沒忍住淚水，首映更帶整包衛生紙入場，結束後淚流滿面，她含淚笑說：「我從宋柏緯被打就開始一直哭不停！」

李沐飾演的女主角賢英在電影中遇上中壢事件。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

宋柏緯飾演她的青梅竹馬李弘國，預告中勇敢高喊「這些事情，總是要有人做的」追求公平選舉，被問到現實生活中會選擇勇敢還服從，他自曝：「以演戲來說，我開拍前都蠻勇敢的，但開拍後就會比較服從，因為這樣才能順利殺青啦，觀眾才能看到好的作品。」振永與韓國團隊在台灣首次看成品，不斷比讚：「我邊看邊哭，經紀人也哭了，我非常喜歡，希望台灣觀眾上映時也能到戲院感受。」



振永與宋柏緯也因拍戲培養出深厚感情，宋柏緯自爆在片場時，一度對振永動心。他回憶起心動瞬間：「我應該是要愛上賢英的，但有一幕我與振永一起唱歌，他坐在窗簾前面，光線從65度角透進房間，我從側邊看著振永的側臉，一度覺得『真的好帥喔』，而且他歌又唱得不錯，害我一度有點小錯亂。但這個情感與宋柏緯無關喔，純粹是弘國的小秘密。」兄弟倆看完首映後，在後台上演「誇誇大會」，瘋狂稱讚對方哪場戲超帥，振永更趁空確認宋柏緯的工作行程，盼下次訪台能有機會與他私下聚聚，預約共度聖誕節。

宋柏緯電影中飾演熱血青年，號召青年們一起監督投票。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

11月18日是振永的生日，他去年也在台灣度過，和台灣有著深厚緣分。此行訪台期間不僅媒體、金馬影展幫他慶生唱生日歌，金馬放映結束後，台下觀眾也熱情用韓文祝他生日快樂，他趁機許願：「希望大家看完喜歡的話可以給我們五顆星好評，也希望電影在台灣能大賣！」《那張照片裡的我們》將於12月24日上映。

振永去年生日也在《那張照片裡的我們》劇組度過。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

更多緯來新聞網報導

豔星驚認雌激素歸零出家修佛 喊話已故前夫：我愛你

許富翔新片回顧青澀戀愛 超夯條漫《要是未曾相遇就好了》將翻拍