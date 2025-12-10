宋柏緯稱李沐是國民最難追的女演員 小煜離婚搭檔方宥心這樣說

電影《那張照片裡的我們》導演鄭乃方（左起）、演員宋柏緯、演員方宥心、導演湯昇榮10日出席宣傳活動。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

台韓愛情電影《那張照片裡的我們》10日舉辦媒體試片及聯訪，導演湯昇榮、鄭乃方率演員宋柏緯、方宥心一同現身分享拍攝幕後花絮，片中宋柏緯飾演暖男，守護深愛的女主角李沐，愛情沒能開花結果，有趣的是，宋柏緯跟李沐合作多次，銀幕上卻從來沒能跟對方修成正果，讓他苦笑形容：「是國民最難追的女演員！」

宋柏緯也跟男主角韓星振永有許多對手戲，更助攻振永去追求他的愛人李沐，展現大愛精神，對於「助愛人去尋找真愛」這種無私的行為，宋柏緯坦承學生時期自己也有過，能理解角色的做法，「不是不愛對方了，只是知道下一步彼此會各往東西，就把選擇權交給女方。」

宋柏緯和振永對戲時，也意外冒出「基情」氛圍，那場戲是兩個大男人在落地窗前聊天，窗簾被吹到某種高度，剛好半掩兩人的身影，他們又一起吃同1個菜包，是另一種浪漫的感覺。

另宋柏緯在片中被飾演爸爸的朱德剛剪頭髮、摔吉他，宋柏緯坦言現實生活中無法接受心愛的吉他被摔，擁有8把吉他的，被問到若是與另一半吵架被砸吉他，他表示：「我無法接受，那就很像是我的貓一樣。」形容自己的8把吉他彷彿有生命，如同養了8隻貓。

而方宥心跟楊奇煜（小煜）有一起演舞台劇，最近小煜暴離婚，問方宥心有無關心對方，她說自己是看新聞才知道小煜離婚的消息，「那時候才驚覺原來他那天排練沒有來是因為這樣。」並表示經營婚姻如家家有本難念的經，需多給對方一點時間。

