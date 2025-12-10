宋柏緯自爆有8個「小老婆」 曝感情最大雷點：不能接受

【緯來新聞網】宋柏緯、方宥心今（10日）出席台韓愛情電影《那張照片裡的我們》聯訪，宋柏緯在片中與父親有激烈衝突，心愛的吉他還被摔壞。現實生活中宋柏緯也十分熱愛吉他，家中甚至有8把吉他，被問到現實生活中如果吉他被女友破壞，他直呼：「真的不行耶，不能接受！那是有生命的。」把吉他視作珍貴的寶貝。

宋柏緯現實生活中把吉他視爲寶貝，家裡擁有8把吉他。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

《那張照片裡的我們》李沐、宋柏緯、韓星振永上演台韓三角戀，宋柏緯先前在《我吃了那男孩一整年的早餐》沒追成李沐，這次在新片又陷入苦戀，他幽默笑虧李沐根本是「是國民最難追的女演員！」反倒是他跟振永倒是有男男CP的氛圍，他回憶拍攝當下，「兩個男的在落地窗前，風又吹到窗簾剛剛好的高度，在對方面前若隱若現。」氛圍十分曖昧。



片中宋柏緯跟父親有激烈衝突，父親不滿他整天玩音樂，憤而摔壞吉他。宋柏緯現實生活中把吉他視爲寶貝，被問到如果吵架另一半摔壞吉他，他直呼：「真的不行欸，不能接受，吉他像我的貓一樣，那是有生命的。」被問到是不是就像有8個小老婆？他先是笑而不答，接著又幽默回：「是不是要寫我有八個小老婆？」逗樂眾人。



方宥心過去曾和小煜合作舞台劇，被問到小煜離婚新聞，她坦言看新聞才知道，「那時候才驚覺，原來他那天排練沒有來是因為這樣。」至於是否有關心對方，方宥心表示不好多說什麼，「感情的事情，婚姻經營這件事家家有本難念的經，就給他們一點時間。」



方宥心在片中飾演李沐的姊姊，在70年代勇敢選擇未婚生子，現實生活中已是人妻的方宥心，坦言媽媽有催她凍卵，但她對生孩子還是沒有太多嚮往，「即使我結婚了但現在還是不敢冒這個險。」《那張照片裡的我們》將於12月24日在台上映。

宋柏緯、方宥心分享《那張照片裡的我們》拍攝花絮。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

