宋柏緯自爆片場對振永動心 被對方側臉迷暈「一度小錯亂」

台韓愛情電影《那張照片裡的我們》以1977年中壢事件為背景，集結韓星振永、金鐘女星李沐及宋柏緯，演繹跨國三角戀。19日適逢事件紀念日，曝光的正式預告中出現「驚喜彩蛋」。宋柏緯更是在日前首映活動上自爆，在片場一度對振永動心。

台韓愛情電影《那張照片裡的我們》以1977年中壢事件為背景。（圖／瀚草文創GrX STUDIO 提供）

電影以1977年11月19日的中壢事件為時代背景，今日適逢事件紀念日，正式預告曝光驚喜彩蛋，由當年台視主播盛竹如播報新聞，帶領觀眾重返那個青春又勇敢的年代。監製兼導演湯昇榮分享創作初衷說：「我認為是時候透過新的詮釋和三個角色帶觀眾回到那個時空，告訴大家台灣有一段很特別的年代，大家都努力改變這塊土地、改變生活、改變自己。」為呈現時代感，他特地取得台視授權的珍貴新聞片段，並獲盛竹如本人同意使用其播報畫面。

廣告 廣告

《那張照片裡的我們》17、18日兩天在金馬影展進行首映，振永坦言，起初接到邀約時因需長期在海外拍攝而有些擔心，但他表示：「來到台灣後發生的每件事都令我印象深刻，包含主創團隊和演員們都為我付出許多，在這裡的每一天都非常幸福！」

《那張照片裡的我們》17、18日兩天在金馬影展進行首映。左起為宋柏緯、李沐及振永。（圖／金馬執委會 提供）

電影中三位角色在不平靜的年代面臨愛情、友情與社會難關，首映現場頻頻傳出啜泣聲。李沐飾演相館女兒「范賢英」，她透露從看預告就忍不住落淚，首映時更帶整包衛生紙入場，映後淚流滿面笑說：「我從宋柏緯被打就開始一直哭不停！」

宋柏緯飾演范賢英的青梅竹馬「李弘國」，預告中他勇敢高喊「這些事情，總是要有人做的」追求公平選舉。被問及現實中會選擇勇敢還是服從時，他自曝：「以演戲來說，我開拍前都蠻勇敢的，但開拍後會比較服從，因為這樣才能順利殺青，觀眾才能看到好的作品。」振永與韓國團隊在台灣首次觀看成品時也不斷比讚，他表示：「我邊看邊哭，經紀人也哭了，我非常喜歡，希望台灣觀眾上映時也能到戲院感受。」

振永與宋柏緯更因拍戲培養出深厚感情，宋柏緯自爆在片場一度對振永動心，回憶道：「我應該是要愛上賢英的，但有一幕我與振永一起唱歌，他坐在窗簾前，光線從65度角透進房間，我看著他的側臉，覺得真的好帥，而且他歌唱得不錯，害我一度有點小錯亂。」他強調這情感純粹是角色李弘國的小秘密。首映後兩人在後台互相稱讚對方表現，振永更確認宋柏緯行程，希望下次訪台能私下聚會，甚至預約共度聖誕節。

振永與宋柏緯更因拍戲培養出深厚感情，宋柏緯自爆在片場一度對振永動心。（圖／瀚草文創GrX STUDIO 提供）

值得一提的是，11月18日為振永生日，他去年也在台灣度過，與台灣緣分深厚。此行訪台期間，媒體與金馬影展都為他慶生，映後觀眾更用韓文祝他生日快樂。振永趁機許願：「希望大家看完喜歡的話可以給我們五顆星好評，也希望電影在台灣能大賣！」《那張照片裡的我們》將於12月24日全台上映。

延伸閱讀

振永脫衣秀結實胸肌太吸睛 宋柏緯自爆看入迷分心狂NG

振永脫了！胸肌抖動秀健身成果 超養眼畫面笑喊：好害羞！

TWICE多賢演韓版《那些年》！子瑜感動想哭 導演曝選角原因