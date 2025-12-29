宋柏緯西門町冒雨快閃獻唱！演員勤跑映前映後 粉絲合唱主題曲讓振永超感動

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

2025全新台韓愛情電影《那張照片裡的我們》雙導演及演員們至今跑了超過50場映前映後，把握機會和影迷交流，親自回答問題。宋柏緯在聖誕節當天驚喜現身西門街頭，在大雨中自彈自唱插曲〈瞬間的遠方〉帥翻全場，他的粉絲們日前特地包場為他舉辦「李弘國吉他成果發表會」，暖心力挺偶像。

宋柏緯聖誕節當天在西門町街頭突襲唱歌，吸引不少影迷。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

韓國男星振永飾演來自韓國的跆拳道教練金浩熙，特地配合上映再次訪台5天，除了為戲宣傳外，也親自出席粉絲包場活動。24日當天他一現身戲院粉絲便大合唱主題曲〈此刻永遠〉，還齊聲獻上祝福：「振永，我愛你！聖誕快樂，祝《那張照片裡的我們》票房大賣，當會喔 (dongˊ voi)（客家話：很棒喔）。」讓他驚喜直呼：「本來想說由我來唱給大家聽，沒想到粉絲先唱了，而且大家歌詞背得好熟喔，謝謝你們讓我此行留下美好的回憶！」

廣告 廣告

振永粉絲包場力挺偶像，還齊唱片尾曲。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

雙導湯昇榮、鄭乃方與宋柏緯則在電影上映後勤跑映後，宋柏緯片中飾演熱血青年李弘國，同時也是大學的吉他社副社長，熱愛音樂，聖誕節當天驚喜現身西門街頭，演唱完整版電影插曲〈瞬間的遠方〉，儘管當時雨勢變大，但不少民眾聽到宋柏緯的歌聲停下腳步，甚至與他一起合唱、揮動手臂，為寒冷的聖誕節注入一股暖流。

而宋柏緯的鐵粉周末也特地包場舉辦「李弘國吉他成果發表會」，製作回顧宋柏緯電影作品的特別底片捲送給粉絲，宋柏緯則以「空氣吉他」獻唱寵粉。他分享角色時提到：「我們都很喜歡音樂，對世界的想像都很美好。弘國教會了我很重要的事情，就是每個人都有做選擇的權利，這深刻地影響了我，我因為這個角色，這一年也有很大的改變。」





更多FTNN新聞網報導

振永重現電影台詞！神斷句曖昧氛圍拉滿 宋柏緯教他1字超實用中文

追李沐又失敗！宋柏緯笑稱她是最難追女演員 認學生時期有類似經歷

振永硬闖警局一打五！動員300人抗爭 現場狂丟石頭場面激烈

