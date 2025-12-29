宋柏緯西門町變街頭藝人 冒雨自彈自唱被圍睹

宋柏緯聖誕節在西門町街頭突襲唱歌，吸引不少影迷。瀚草文創GrX STUDIO提供



韓國男星振永在《那張照片裡的我們》中飾演來自韓國的跆拳道教練「金浩熙」，日前再次訪台5天宣傳，平安夜他現身戲院，粉絲便大合唱主題曲〈此刻永遠〉，讓他驚喜直呼：「本來想說由我來唱給大家聽，沒想到粉絲先唱了，而且大家歌詞背得好熟喔，謝謝你們讓我此行留下美好的回憶。」而隔天宋柏緯驚喜現身西門街頭，在大雨中自彈自唱插曲〈瞬間的遠方〉帥翻全場，粉絲日前也特地包場為他舉辦「李弘國吉他成果發表會」力挺。

雙導湯昇榮、鄭乃方與宋柏緯勤跑映後，宋柏緯片中飾演熱血青年「李弘國」，同時也是大學的吉他社副社長，聖誕節當天驚喜現身西門町演唱〈瞬間的遠方〉，儘管當時雨勢變大，但不少民眾仍停下腳步，與他一起合唱、揮動手臂。

振永（中）粉絲包場力挺偶像，還齊唱片尾曲。瀚草文創GrX STUDIO提供

宋柏緯周末也獻身粉絲包場的「李弘國吉他成果發表會」，並以「空氣吉他」獻唱寵粉，他分享角色時提到：「我們都很喜歡音樂，對世界的想像都很美好。弘國教會了我很重要的事情，就是每個人都有做選擇的權利，這深刻地影響了我，我因為這個角色，這1年也有很大的改變。」

而近期合歡山開始下雪，恰巧片中也有相約合歡山看雪的場景，宋柏緯回憶：「拍攝時我在上面待了4天，前2天沒戲，就在山上欣賞了美景，我還看到月升，月亮從山峰中間升起，旁邊有雲海，雖然很冷，但真的很漂亮。最近合歡山開始下雪，大家剛好可以去走走喔！」

