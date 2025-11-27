宋柏緯詮釋「台灣隊長」壓力大！自信99.9％像 揭與陳傑憲私下對話內容

胡智強（左起）、張庭瑚、宋柏緯、陳泰河演出棒球電影《絕勝》。李鍾泉攝

棒球電影《絕勝》27日於樂天桃園棒球場舉辦媒體探班記者會，公佈主演卡司，由張庭瑚飾演「心靈捕手」的旅美球員林家正，宋柏緯飾演世界棒球十二強「台灣隊長」陳傑憲，陳泰河飾演王牌左投「玉米」林昱珉，而率領中華隊的先發投手陳柏清，由金馬獎最佳新演員獎胡智強擔任。

飾演「台灣隊長」陳傑憲，宋柏緯坦言壓力大，因陳泰河自信有99.9％像林昱珉，宋柏緯也被感染自信，說自己和陳傑憲相像程度也是99.9％，並笑說會特別支持陳傑憲代言的商品，只差熱水器還沒買。也有去回覆陳傑憲的動態，對方回他一個火焰的圖案，作為打氣。

廣告 廣告

宋柏緯詮釋陳傑憲壓力大。李鍾泉攝

宋柏緯形容，當時有看到陳傑憲帶領中華隊奪冠瞬間，也很喜歡陳傑憲的個人特質，「他有種安靜的堅持是我非常敬佩的，這個電影在講的是中華隊的脈絡，有很多背景無名英雄的故事，我覺得這個角色不是他想要當隊長的野心，是球隊需要時他會往前站了一步，這是角色最核心的地方」。

張庭瑚還原林家正大鬍子！被球砸到全身傷

張庭瑚每天花2小時黏鬍子。李鍾泉攝

張庭瑚為詮釋林家正，每天上戲時必須花2個小時黏鬍子，還要花將近1小時卸妝。因為角色是捕手，他也經常被棒球K到，幾乎全身都瘀青，手拇指也折到外翻，力道大到甚至棒球的縫線都印在身上。陳泰河訓練時也中暑暈倒了3次，每天都要補充5、6千毫升的水分。

胡智強飾演投手陳柏清，兩人除了外型相似外，更正好是當兵同梯，胡智強笑說：「我們某次一起走在路上，他還有跟我說：『你不覺得我們長得很像嗎？』」而兩人退伍後僅有次互祝新年快樂便沒有再聯絡，至於陳柏清是否知道胡智強演出他？胡智強表示：「我有傳訊息跟他講，但他到現在都還沒回我。」

王識賢（左起）、胡智強、張庭瑚、宋柏緯、陳泰河、鳳小岳演出電影《絕勝》。李鍾泉攝



回到原文

更多鏡報報導

峮峮揭與粿粿私下互動 被問前隊友「偷情王子」！尷尬跳針回2字

楊大正唱出球員心聲 可望被封「樂團陳傑憲」？驚呼2個字：會不開心

范冰冰微博文狂消失！轉戰這兩處吐金馬封后心聲 近500字感嘆：關關難過關關過