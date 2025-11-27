宋柏緯《絕勝》扮陳傑憲 自信99.9％像

棒球電影《絕勝》27日舉辦探班記者會，現場公布主演卡司，由宋柏緯飾演世界棒球十二強「台灣隊長」陳傑憲、張庭瑚飾演旅美球員林家正、陳泰河飾演王牌左投「玉米」林昱珉，而率領中華隊的先發投手陳柏清，由曾獲金馬獎最佳新演員獎的胡智強擔任。

記者會上，演員首度穿著中華隊戰袍亮相，飾演「龍貓」教練曾豪駒的王識賢笑稱：「終於可以公布我的球員啦！另有世界棒球十二強的球員莊昕諺來客串演出。」莊昕諺這次將轉換身分，演出記者一職，他興奮表示：「演戲比打球更難。」

宋柏緯飾演人氣選手陳傑憲，自信表示有99.9%像，不過也坦承壓力巨大，「現在走進便利商店都會順手買一下他代言的產品，當作幫自己儲值一下。」這次電影開拍時間跟球賽賽季同時進行，宋柏緯無緣討教陳傑憲本人，「但我有私訊他IG，他回我『Fire』的表情圖，我一直爬他的文章跟報導和成長歷史，YouTube演算法陳傑憲都是在搜尋最上面。」

張庭瑚飾演旅美好手林家正，化身大鬍子帥哥，「這是我第1次嘗試這種造型，感覺滿特別的，但特殊化妝的過程非常耗時，每天拍攝前要花2個小時黏鬍子，拍攝結束後還要花30分鐘卸妝，也算是一種耐力訓練。」

扮演林昱珉的陳泰河，為角色畫上標誌性刺青，劇組也找來專業的營養師跟重訓教練替他增重，他直言：「這是我拍過伙食最健康的劇組。」更花了1個半月改慣用手學習左投。胡智強飾演投手陳柏清，兩人當兵時是同梯，胡智強回憶說：「當時他就跟我說：『你不覺得你跟我長得很像嗎？』」沒想到如今真的要演出陳柏清本人。