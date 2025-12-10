宋柏緯《那張照片裡的我們》無法接受摔吉他 方宥心追求所愛但自爆「應該不會生小孩」

《那張照片裡的我們》導演鄭乃方（左起）、演員宋柏緯、方宥心、導演湯昇榮出席試映會。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

全新台韓愛情電影《那張照片裡的我們》日前在金馬影展榮獲觀眾票選亞軍，由金牌監製湯昇榮與新銳導演鄭乃方聯手打造，集結韓國人氣男星振永與李沐、宋柏緯共譜跨國三角戀。今（10日）雙導與宋柏緯、方宥心現身媒體試映會，宋柏緯在片中戴起粗框眼鏡化身長髮男，卻慘遭老爸朱德剛壓制剪髮，甚至被砸爛吉他；方宥心飾演李沐的前衛親姊姊，在保守的70年代中成為妹妹的最強後盾。不過方宥心說到自己與角色相似的地方是對喜歡的事情會勇於追求，竟自爆最不像的地方是：「我應該不會生小孩。」

廣告 廣告

宋柏緯在《那張照片裡的我們》飾演熱血大學生弘國，癡情守候李沐飾演的賢英，同時也挺身加入選舉舞弊事件的抗議群眾中，勇敢發聲。宋柏緯以粗框眼鏡、長髮造型，他表示：「弘國留長髮是想挑戰、去爭取一些東西，因為他內心渴望著可做選擇的自由，並努力去追尋。」只是想法一直無法獲得思想保守的警察父親認同，父子倆多次衝突，父親更一度將他壓在桌上直接剃髮，甚至摔爛他的吉他。

宋柏緯和朱德剛在《那張照片裡的我們》飾演父子。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

宋柏緯回憶剪髮戲表示彩排時，朱德剛就給了全部情緒，張力十足，不過相較剪髮戲，他印象更深的是摔吉他，笑說：「我記得當時只有兩把吉他，朱德剛老師試戲就摔壞了一把，大家當時都很害怕，擔心沒吉他可用。」熱愛音樂的他家中擁有8把吉他，也認真表示：「我不能接受摔吉他，它們就像是我的貓一樣，是有生命的。」他覺得弘國和父親的關係就像一片葉子與它的根，葉子渴望茁壯，想要去尋找更大的森林，但它無法否認自己的根仍深深扎在原本的土壤中。這種無法割捨的連結，讓父子之間充滿矛盾。」

方宥心在《那張照片裡的我們》裡勇於追求夢想和愛情，和夏靖庭飾演的保守父親有隔閡。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

至於片中另一個上演親情羈絆的是方宥心和夏靖庭飾演的父女情，方宥心飾演李沐的姊姊鳳英，兩人個性大不同，鳳英在父母期待下考進英文系，但因愛上美國人且懷孕，放棄大好前程，獨自生下小孩撫養。飾演父親的夏靖庭表示：「當時美軍駐台協防，但美國人只是來台執行任務，結束後就移防或回國，並不會投入真感情，在父親眼中，早已預料這件事的結局，但因為大女兒的選擇讓我們產生了不少誤解與隔閡。」方宥心也透露自己媽媽是客家人，所以經常看到叔叔、伯伯或外公輩的客家男性，他們通常也都是愛很難說出口，不苟言笑的類型，夏哥的詮釋讓她很有共感。

方宥心在《那張照片裡的我們》中打扮時尚奔放。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

台韓青春三角戀《那張照片裡的我們》故事講述1977年的桃園中壢，照相館的攝影師愛上了來自韓國的跆拳道教練，此時因一場選舉掀起不平靜風浪，這段相遇在生命中留下遺憾與成長，打造出2025年最浪漫的台韓愛情電影，12月24日聖誕跨年檔全台上映。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

38週孕婦掃樓梯？婆婆下指令 丈夫一句話全網炸鍋

剛躺上手術台要結紮！ 人夫急求助「別真的做」：想跟越南女友生小孩

神秘室友1／曾自稱母胎單身！林廷憶爆「穩交」 同居人貼心忙進忙出