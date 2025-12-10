宋柏緯「那張照片」戲中父子衝突 難忘吉他被摔壞

（中央社記者王心妤台北10日電）台韓電影「那張照片裡的我們」將於24日上映，宋柏緯片中因為挺身抗議選舉舞弊事件而跟父親發生衝突，他今天受訪表示，印象最深刻部分是吉他被演員朱德剛摔壞那場戲。

導演湯昇榮、鄭乃方率演員宋柏緯、方宥心今天映後受訪分享拍攝心情，宋柏緯片中被飾演父親的朱德剛剪頭髮、摔吉他，但他表示，現實中無法接受吉他被摔，「因為吉他就很像是我的貓一樣。」他也回憶，朱德剛很快就入戲，試戲時就摔壞了一把，「大家當時都很害怕。」

方宥心跟夏靖庭片中的父女情也是一大重點，方宥心分享，家中叔叔、伯伯或外公輩的客家男性長輩，通常像電影角色一樣很難把愛說出口，而夏靖庭的詮釋就讓她很有共鳴。（編輯：龍柏安）1141210