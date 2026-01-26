宋江退伍新作 再披校服！確定主演《Four Hands》回歸！搭檔李濬榮、張圭悧共譜高中校園音樂羅曼史

《現在撥打的電話》張圭悧、《喜歡的話請響鈴》宋江、《弱美男英雄2》李濬榮劇照

【文/少女心文室】31歲男神宋江在近期退伍，讓不少劇迷與粉絲都相當思念他，而就在今(26)日迎來好消息！宋江即將在今年2026主演新劇回歸！2026新劇《Four Hands》確定由宋江、李濬榮、張圭悧主演，預計在2026年下半年播出，該劇由《任意依戀》導演朴鉉錫執導，《因為沒有下輩子》編劇辛珆源執筆。劇情講述在藝術高中相遇的青春男女們之間的友情、愛情、競爭與成長故事！

tvN官宣2026新劇《Four Hands》宋江、李濬榮、張圭悧主演

31歲宋江先前主演眾多夯劇，包括《喜歡的話請響鈴》系列、《Sweet Home》系列、《如蝶翩翩》、《無法抗拒的他》、《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》、《與惡魔有約》等熱門韓劇。剛退伍的他，即將在著新作大舉回歸！宋江退伍後披校服回歸，在新劇飾演《Four Hands》韓國藝術高中音樂班一年級「姜飛傲」主修鋼琴，圍鋼琴鬼才，貴族家庭出身的完美主義者，自幼橫掃菁英學院的「菁英中的菁英」，無論琴藝或學業皆穩居第一，然而，看似完美無缺的他，卻始終得不到外祖父的認可，一直以來都深信自己是個天才，直到「崔正耀」的出現，他從正耀的音樂中感受到前所未有的震撼與敬畏，而這份情感旋即化為了深深的自卑....

廣告 廣告

《與惡魔有約》宋江劇照

28歲李濬榮，過去是男團出身，後續陸續出演眾多影視作品，包括《付岩洞復仇者們》、《臨時制先生》、《D.P：逃兵追緝令》、《假面女郎》、《我光明正大想成為灰姑娘》、《我們的浪漫電影》、《苦盡柑來遇見你》、《弱美男英雄Class 2》等熱門作品！而李濬榮在《Four Hands》飾演韓國藝術高中音樂班一年級「崔正耀」，主修鋼琴，為叛逆不羈的異端少年，渾身散發著青春期特有的叛逆氣息！某次欣賞了「姜飛傲」的演奏使他的內心再次燃起一股難以言喻的炙熱情感，輾轉他轉學進入韓國藝術高中，並在飛傲的影響下逐漸克服心理陰影，得以重新站上舞台。 對正耀而言，飛傲一道是希望與救贖的光，是志同道合的夥伴，更是激發他無限音樂靈感的繆斯，然而，隨著正耀的才華逐漸受到矚目，飛傲卻越發消沉，一步步走向崩潰邊緣....

《弱美男英雄2》李濬榮劇照

28歲張圭悧為偶像女團出身，過去曾出演《雖然是精神病但沒關係》、《青春應援Cheer Up》、《玩家2》、《現在撥打的電話》等作品！張圭悧在最新作《Four Hands》飾演韓國藝術高中音樂班一年級「洪才仁」主修中提琴，將與宋江、李濬榮共譜音樂聲三角戀！ 出身財閥家庭的父親是有名的花花公子，每當父母激烈爭吵時，她便戴上耳機，用音樂隔絕外界的聲音，這個習慣使她的聽覺愈發敏銳。母親在與父親爭吵後，經常帶她到好友「姜智慧」的家中散心，而傲嬌的「姜飛傲」總會為她演奏。從那時起，她便興奮地說著以後要嫁給飛傲。 直到某天，一段完美而動人的琴聲傳入了她敏銳的耳中，那正是「崔正耀」的演奏，正耀的琴聲悄然滲入了原本眼裡只有飛傲的才仁心中。

《現在撥打的電話》張圭悧劇照

▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！