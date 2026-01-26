宋江退伍新作 再披校服！確定主演《Four Hands》回歸！搭檔李濬榮、張圭悧共譜高中校園音樂羅曼史
【文/少女心文室】31歲男神宋江在近期退伍，讓不少劇迷與粉絲都相當思念他，而就在今(26)日迎來好消息！宋江即將在今年2026主演新劇回歸！2026新劇《Four Hands》確定由宋江、李濬榮、張圭悧主演，預計在2026年下半年播出，該劇由《任意依戀》導演朴鉉錫執導，《因為沒有下輩子》編劇辛珆源執筆。劇情講述在藝術高中相遇的青春男女們之間的友情、愛情、競爭與成長故事！
31歲宋江先前主演眾多夯劇，包括《喜歡的話請響鈴》系列、《Sweet Home》系列、《如蝶翩翩》、《無法抗拒的他》、《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》、《與惡魔有約》等熱門韓劇。剛退伍的他，即將在著新作大舉回歸！宋江退伍後披校服回歸，在新劇飾演《Four Hands》韓國藝術高中音樂班一年級「姜飛傲」主修鋼琴，圍鋼琴鬼才，貴族家庭出身的完美主義者，自幼橫掃菁英學院的「菁英中的菁英」，無論琴藝或學業皆穩居第一，然而，看似完美無缺的他，卻始終得不到外祖父的認可，一直以來都深信自己是個天才，直到「崔正耀」的出現，他從正耀的音樂中感受到前所未有的震撼與敬畏，而這份情感旋即化為了深深的自卑....
28歲李濬榮，過去是男團出身，後續陸續出演眾多影視作品，包括《付岩洞復仇者們》、《臨時制先生》、《D.P：逃兵追緝令》、《假面女郎》、《我光明正大想成為灰姑娘》、《我們的浪漫電影》、《苦盡柑來遇見你》、《弱美男英雄Class 2》等熱門作品！而李濬榮在《Four Hands》飾演韓國藝術高中音樂班一年級「崔正耀」，主修鋼琴，為叛逆不羈的異端少年，渾身散發著青春期特有的叛逆氣息！某次欣賞了「姜飛傲」的演奏使他的內心再次燃起一股難以言喻的炙熱情感，輾轉他轉學進入韓國藝術高中，並在飛傲的影響下逐漸克服心理陰影，得以重新站上舞台。 對正耀而言，飛傲一道是希望與救贖的光，是志同道合的夥伴，更是激發他無限音樂靈感的繆斯，然而，隨著正耀的才華逐漸受到矚目，飛傲卻越發消沉，一步步走向崩潰邊緣....
28歲張圭悧為偶像女團出身，過去曾出演《雖然是精神病但沒關係》、《青春應援Cheer Up》、《玩家2》、《現在撥打的電話》等作品！張圭悧在最新作《Four Hands》飾演韓國藝術高中音樂班一年級「洪才仁」主修中提琴，將與宋江、李濬榮共譜音樂聲三角戀！ 出身財閥家庭的父親是有名的花花公子，每當父母激烈爭吵時，她便戴上耳機，用音樂隔絕外界的聲音，這個習慣使她的聽覺愈發敏銳。母親在與父親爭吵後，經常帶她到好友「姜智慧」的家中散心，而傲嬌的「姜飛傲」總會為她演奏。從那時起，她便興奮地說著以後要嫁給飛傲。 直到某天，一段完美而動人的琴聲傳入了她敏銳的耳中，那正是「崔正耀」的演奏，正耀的琴聲悄然滲入了原本眼裡只有飛傲的才仁心中。
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
擔心遭攻擊在台64丟包學霸 運將恐涉「遺棄致死罪」
計程車司機自述因為椅背不斷被踢，擔心自己遭到攻擊，才在台64線上橋一公里處，丟包溫姓替代役，根據了解林姓司機在丟包替代役之後，大約1到2分鐘就向警方報案，但警方抵達現場後卻發現，人早就失去呼吸心跳，而...華視 ・ 43 分鐘前 ・ 發表留言
沒事別養黑猩猩當寵物 《猩瘋血雨》導演重現80年代恐怖片的威力
恐怖片《猩瘋血雨》（Primate）的故事簡單，圍繞著一頭被人類當作寵物收養的黑猩猩，發瘋以後全然失控，人類淪為困獸之鬥的大逃殺。導演約翰尼斯羅伯茲（Johnannes Roberts）談到在已經見怪不怪的年代，該如何驚嚇觀眾。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前 ・ 發表留言
《春日狂熱》分集劇情 說好等兩年，李主儐一句我需要你，讓安普賢出爾反爾，徹底破防
《春日狂熱》是一部浪漫愛情喜劇，講述李主儐因故與父母、朋友斷聯，封閉自我不與人交流，在鄉下任教，而在學生家長安普賢出現後，一切有了翻天覆地的轉變，安普賢是外表兇狠，內心善良的鋼鐵直男，因為壯碩的身材，天生的蠻力，讓很多人誤解他是黑幫份子，見Marie Claire美麗佳人 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
校暴爭議未平息仍復出？高旻示電影《道德家族》挑戰酒吧女郎 年底再推新劇
《無聲蛙鳴》女主角高旻示去年5月爆出校園霸淩疑雲，形象一度重挫，原定的多部新作品也因此告吹，儘管她否認所有校暴指控，揚言採取法律行動，但至今相關調查仍沒有結果。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
Netflix公布2025華語劇觀看排行！「這部」無懸念奪冠 舒淇《回魂計》排第5
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導國際串流平台Netflix近期公布2025年華語劇觀看總排行，大陸偶像劇《難哄》以610萬（Views）觀看次數位居第1，姊妹篇《...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 3則留言
「抽大X做愛」謝和弦認是跟胎尼 Keanna亂點名陳芳語挨告！她仍吞敗原因曝光
歌手謝和弦前妻Keanna（本名戴一軒）在Threads發文及節目談及感情糾葛，點名歌手陳芳語「就在裡面跟我的前室友抽大X做愛呢？」讓陳芳語衰捲入風波，不滿提告妨害名譽，如今結果出爐，檢方也指出告訴人若不服，仍可依法聲請再議。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前 ・ 發表留言
孫生媽偷精品包當場人贓俱獲 竟辯「眼睛開刀看不到」
即時中心／廖予瑄報孫生媽又偷了！新北市淡水警方表示，網紅孫生的母親今（26）日下午近2時許，在中山北路一段的麵包食堂消費時，竟趁蘇姓老闆娘不注意時，跑進店內進店內儲藏室偷取老闆娘的包包；幸好在她離開時，被隔壁店家的店長目睹，將孫母逮個正著，當場人贓俱獲。沒想到，警方到場逮捕她時，她竟辯稱，「眼睛剛開刀，看不到，不知道偷東西」，員警訊後依竊盜罪移送偵辦。民視 ・ 19 小時前 ・ 2則留言
女星同款配件搜出來！高允貞、Jennie、Jisoo、孫藝珍…金世正這顆水桶包，實用到秒心動
女星同款配件：高允貞近期熱播韓劇《愛情怎麼翻譯》，高允貞在第六集中戴上的MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD 經典 LOGO羊毛貝雷帽，一出現就讓人默默截圖。沒有過多裝飾，卻因為比例與細節剛剛好，成功把角色的溫柔、日常與一點法式隨性感全部兜在一起。這頂貝雷帽就像劇情裡的情...styletc ・ 1 天前 ・ 1則留言
星運擋不住／女星太搶手挨酸「什麼片都有她」 細數星歷程第一部片不是女一
電影《陽光女子合唱團》票房在上映25天後打破2.5億，更有望上看國片票房王者的《海角七号》5.3億元天花板，而其中在片中飾演「宥芯」的新人何曼希也因此一炮而紅，現已趕拍個人第二部作品《無法計算的青春》，直接升咖女一，過往王淨、柯佳嬿，或是《影后》的林廷億，都是如此走過來。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 發表留言
追劇也能當評審？Netflix 正式推出「直播即時投票」功能，首波應用於選秀節目《Star Search》
Netflix不再滿足於讓觀眾單向「追劇」，現在更要你拿起遙控器參與其中。Netflix宣佈推出「直播即時投票」 (Live Voting)功能，這項新應用將隨著從1月20日首播的直播選秀節目《Star Search》同步上線，讓全球訂閱者都能化身評審，決定參賽者的去留。Mashdigi ・ 1 天前 ・ 發表留言
TWICE多賢戲劇處女秀 李施優曝片場幕後：不是偶像
【緯來新聞網】TWICE 多賢首次挑戰演出戲劇《Love Me》，多賢坦言《Love Me》對她來說緯來新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
嵐閃電宣布3月推新歌〈Five〉 大野智「5年沒唱了」
日本人氣天團「嵐」，除了即將舉辦演唱會，今天（26日）突然透過官方宣布，將於3月4日推出全新單曲〈Five〉，屆時會以數位單曲形式發行，並自當日起在各大音樂平台開放串流與下載。此外，〈Five〉也將於5月31日推出CD單曲，僅於FAMILY CLUB STORE線上限定販售。簡立言｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
FTISLAND來台頒獎! 粉絲扮成羊咩咩上台學羊叫 全場笑翻
生活中心／陳佳侖 台北報導韓國樂團FTISLAND年末限定演唱會「FTSODE」首度移師海外舉行，本週末一連2天在台大體育館1樓登場，演唱會以成員與PRIMADONNA（官方粉絲名）在去年共同累積的回憶為主軸，並結合頒獎典禮形式進行，3位成員皆身穿黑色西裝盛裝出席，2天共吸引約4500人次到場。民視 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
出道15年海外首演！岩田剛典台北圓夢 翻唱〈LEMON〉寵粉：我一定會再回來
日本超人氣團體「三代目 J SOUL BEROTHERS」成員岩田剛典，上週末在台北獻出兩個珍貴的「第一次」，分別是出道15年來首次個人海外專場演唱會，以及全亞洲唯一一場見面會，順利完成他多年以來的夢想，離台前也透過經紀公司許下心願「我一定會再回來，希望能再見到大家！謝謝大家！我愛你！」鏡報 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
《冠軍之路》登臺灣紀錄片影史票房亞軍！資深球評曝幕後：每個球員提到家人都落淚
《冠軍之路》上映三周票房來到7054萬，成為臺灣紀錄片影史票房第二名，片中的棒球顧問同時也是資深球評的曾文誠，日前出席映後座談與導演龍男‧以撒克‧凡亞思對談，不只分享許多紀錄片訪問內幕，更爆料每次的訪談只要提到家人，幾乎每一個球員都會落淚。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
龍千玉低調現身曹西平追思會 哀送前小叔最後一程
曹西平與包偉銘為同期出道藝人，過去曾同台主持電視節目《來電50》，卻多年來屢傳「王不見王」的不合傳聞。今告別式上，包偉銘身穿全黑、戴著墨鏡低調現身，未接受訪問便快步進入會場，以行動送別昔日戰友，格外引人關注。此外，藝人黃鐙輝也現身致意。他感性回憶，曹西平生...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 5則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 4 小時前 ・ 4則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 3則留言
半個演藝圈都來了！Lulu、陳漢典文華東方大婚笑聲不斷，文定儀式中式造型成驚喜彩蛋
半個演藝圈到齊，婚禮現場星光密度破表Lulu 黃路梓茵與陳漢典兩個主持人出身的大婚，賓客名單一曝光就引發熱議。當天包括許光漢、王力宏、吳宗憲、陶晶瑩、邱澤等圈內重量級人物皆親自到場祝福，星光陣容被形容「宛如走進頒獎典禮現場」。賓客橫跨主持、戲劇、音樂多個世代，...styletc ・ 20 小時前 ・ 12則留言