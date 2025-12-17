「宋江餡餅粥、京鼎樓」都上榜！北市衛生局抽驗豆製品7件不符規定

記者簡浩正／台北報導

台北市衛生局今（17）日公布114年豆製品、豆漿抽驗結果，總計有7件不合格產品，其中包括知名餐飲業者「宋江餡餅粥」、「京鼎樓」都上榜，驗出不得檢出的防腐劑苯甲酸。

北市衛生局日前執行市售豆製品、豆漿專案抽驗計畫，至傳統市場、超市、餐飲店等抽驗，檢驗防腐劑（12項）、過氧化氫及基因改造黃豆等項目，共計抽驗85件，檢驗結果7件不符規定，不合格率8.2%。

不合格商品，豆腐(抽驗地點:京鼎樓小吃店)。（圖／北市衛生局提供）

北市衛生局食藥科長林冠蓁說明，7件不合格產品中，有3件豆腐產品檢出防腐劑苯甲酸，2件豆干產品檢出苯甲酸超標及1件干絲產品檢出過氧化氫、1件干絲產品同時檢出過氧化氫及苯甲酸超標。北市衛生局已命抽驗地點下架不得販售，追查違規產品來源屬外縣市者，已移請轄管衛生局辦理。

北市衛生局表示，上述不符規定之產品，依違反食品安全衛生管理法第18條及第47條第9款規定，可處製造業者或責任廠商新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。此外，提醒販賣業者務必留存進貨憑證，以利違規食品之源頭追蹤管理，共同為民眾食安把關。倘無法提供不符規定產品確切來源，妨礙後續源頭追蹤查核，依違反食品安全衛生管理法第47條第11款規定，可處新臺幣3萬至300萬元罰鍰。

豆製品、豆漿專案抽驗計畫不合格清單。（圖／北市衛生局提供）

衛生局說明，「苯甲酸」為可合法使用之防腐劑，依據衛生福利部食品藥物管理署公告之「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定，苯甲酸可使用於「豆皮豆乾類」產品（如豆干、豆干絲、豆皮、豆包等），其用量為0.6 g/kg以下，不得使用於「豆腐類產品」(包括板豆腐、凍豆腐等)。

過氧化氫（H2O2），俗稱雙氧水，可做為食品殺菌劑，具有漂白、防腐效果等用途，常使用於豆製品（豆腐、豆干、干絲、麵腸）之加工過程，依據食品添加物使用範圍及用量標準規定，食品中不得殘留。

