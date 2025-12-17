「宋江餡餅粥、京鼎樓」都中招 北市抽驗豆製品7件防腐劑超標

台北市抽驗豆製品，共7件不合格，名店也中招。北市府提供



民眾外出用餐特別注意，不少人愛吃的豆腐製品也有食品安全疑慮。台北市衛生局今天（12／17）公布114年豆製品、豆漿抽驗結果，總計7件不合格產品，包括知名餐飲業者「宋江餡餅粥」、「京鼎樓」都上榜。其中板豆腐、豆干、豆干絲產品出現防腐劑超標情況。

台北市衛生局執行市售豆製品、豆漿專案抽驗計畫，此次一共抽驗85件，檢驗結果7件不符規定，其中有3件豆腐產品檢出防腐劑苯甲酸，2件豆干產品檢出苯甲酸超標及1件干絲產品檢出過氧化氫、1件干絲產品同時檢出過氧化氫及苯甲酸超標。

其中，天母地區知名老店「宋江餡餅粥」的板豆腐，以及中山區「京鼎樓」小吃店的板豆腐，兩家美食名店的板豆腐都檢出防腐劑苯甲酸。此外，內湖區無招牌攤販（內湖路1段737巷）販售的豆腐，也是檢出苯甲酸。

另外，中山區「全之鄉飲食店」和萬華區「環南素食行」的豆干；中山區「全之鄉飲食店」以及中山區「榮濱商圈-茂億食品行」的豆干絲產品，也都檢驗出防腐劑，不符規定。

台北市衛生局食藥科科長林冠蓁表示，不符規定產品已依違反食品安全衛生管理法第18條及第47條第9款規定，處製造業者或責任廠商3萬元以上300萬元以下罰鍰。

林冠蓁提醒，販賣業者務必留存進貨憑證，以利違規食品之源頭追蹤管理，若無法提供不符規定產品確切來源，妨礙後續源頭追蹤查核，依違反食品安全衛生管理法第47條第11款規定，可處3萬至300萬元罰鍰。

