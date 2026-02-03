宋濤嗆懲獨稱「家國團團」未來可期 邱垂正：聽起來像訓話、非交流！

陸委會主委邱垂正。(記者陳鈺馥攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國共智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」在北京登場，中國國台辦主任宋濤致詞聲稱，堅持九二共識、反對台獨，「兩岸關係終將冬去春來，家國團圓，未來可期」。陸委會主委邱垂正今天受訪痛批，宋濤的談話不友善，也不單純，聽起來像是訓話，並非交流。

國民黨副主席蕭旭岑率團赴中參加國共智庫論壇，宋濤稍早聲稱，此次舉辦國共兩黨智庫論壇，是落實兩黨領導人互電精神的具體舉措。台獨分裂是台海和平的最大威脅，強調打擊台獨頑固份子絕不手軟，對圍虎作戰的打手幫兇絕不姑息，對妄圖以台遏華在台海興風作浪的外部勢力，絕不容忍，必於痛擊。

宋濤更說，今年是「十五五」開局之年，中華民族偉大復興更加勢不可擋，將為推動兩岸經濟合作和共同發展注入新動力。「兩岸關係終將冬去春來，家國團圓，未來可期」。

邱垂正出席「2026台北國際書展：在台灣閱讀香港」專區開幕儀式時表示，當前兩岸關係嚴峻，主要是中國對台進行複合式施壓，不僅軍機艦擾台、經濟脅迫、外交打壓、社會滲透、灰色地帶侵擾，一連串認知作戰，還對於國軍、政務官、檢察官及一般人民進行跨境鎮壓和長臂管轄，這些不友善的做法一直步步進逼。

邱垂正指出，國人赴中意外失蹤、被盤查或拘禁，或被法律限制人身自由，去年共有221件個案，比2025年的55人增加4倍，這可以看出國人赴中風險顯具提升。

邱垂正批評，我們也看到共軍被清洗動盪之際，國民黨無視中國對台敵意是有增無減，也無視兩岸關係更加嚴峻，仍然執意迎合中共所謂九二共識、反對台獨的政治基礎，仍要進行論壇，「我們在此表達深切遺憾」。

