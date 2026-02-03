宋濤國共論壇提「家國團圓未來可期」 邱垂正：聽起來像訓話不是交流

陸委會主委邱垂正。（資料照）

國民黨赴中國北京與共產黨展開「國共智庫論壇」交流，今（3日）中國國台辦主任宋濤致詞時，針對發展兩岸關係提出5點看法，包含堅持九二共識、反對台獨，並稱「兩岸關係終將冬去春來，家國團圓，未來可期」。對此，我國陸委會主委邱垂正今出席活動時回應，他認為宋濤談話聽起來像在訓話而非友善交流。

邱垂正今（3日）出席台北國際書展開幕茶會活動，受訪時針對宋濤談話回應，表示對方不友善、也不單純，「聽起來像是在訓話，不是在交流」，他認為，目前兩岸關係嚴峻，主因在於中國近年對台灣複合性施壓，從軍機艦擾台、外交經濟打壓、社會滲透等。

邱垂正表示，中方甚至對我國軍檢、政務官、一般人進行跨境鎮壓與長臂管轄等不友善作為，台灣人赴中國風險提高，且人數增加很快，意外失蹤、遭盤查拘禁、被限制人身自由等，去年累計221個人，是前年的4倍。對於國民黨無視中國對台的敵意有增無減，執意迎合中共以「堅持九二共識、反台獨」政治基礎進行的論壇，邱垂正為此表達遺憾。

國共智庫論壇落幕後，兩黨對外宣稱達成5面向、總計15項共同意見，其中5大面向包含推動恢復兩岸人員往來正常化、加強兩岸新興產業領域合作、探索兩岸醫療康養合作新路徑、深化兩岸環保領域交流合作、強化兩岸防災減災合作等。





