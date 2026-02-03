宋濤國共論壇致詞反台獨 陸委會痛批不友善、像訓話



國共兩黨智庫論壇今天（3日）上午在北京登場，國台辦主任宋濤於致詞時強調，大陸方面對於台獨頑固分子絕不手軟，並揚言不姑息相關打手幫凶，也不容許外部勢力藉由以台遏華在台海製造動盪。對此，陸委會主委邱垂正表示，宋濤的談話內容並不友善，聽起來更像是在訓話，而非平等交流，並對國民黨在當前情勢下仍執意舉辦論壇表達遺憾。

邱垂正：宋濤發言缺乏善意

邱垂正3日下午出席2026台北國際書展閱讀香港專區開幕活動，並於受訪時指出，宋濤的發言在台灣方面聽來並不單純，也缺乏善意，顯示大陸對台態度持續強硬。他強調，近年來兩岸關係日益嚴峻，主因在於中國大陸對台灣持續進行複合式施壓，包括軍機、軍艦擾台，外交打壓、經濟脅迫、社會滲透、灰色地帶侵擾，以及一連串認知作戰，甚至延伸到對國軍、政務官、檢察官與一般民眾的跨境鎮壓與長臂管轄。

邱垂正進一步指出，相關不友善作為呈現步步進逼、極限施壓的態勢，也使國人赴中國大陸的風險明顯升高。近年來，國人赴陸期間發生意外失蹤、遭盤查拘禁或限制人身自由的案件快速增加，去年相關通報達221件，較前一年的55件成長近四倍，顯示赴陸風險大幅提高。

他也提到，目前大陸軍方高層正處於清洗與動盪狀態，在此背景下，國民黨無視大陸對台敵意有增無減、兩岸局勢更加嚴峻，仍選擇迎合中共所主張的九二共識與反對台獨的政治基礎舉辦論壇，陸委會對此表達遺憾立場。

中配李貞秀就職惹議 邱垂正：一切依法行政

此外，針對民眾黨不分區立委李貞秀3日宣誓就職後，自稱曾赴中國大陸申請放棄國籍卻遭公安拒絕一事，邱垂正在同一場合回應表示，中華民國是一個民主法治國家，恭喜並祝福李貞秀就任，但民意代表仍須依法行使職權，並依照法律規定，在一年內完成放棄中華人民共和國國籍的程序，一切依法行政。

邱垂正指出，無論是立法委員或政府機關，都必須依循法律辦理。雖然目前尚未有人成功放棄中華人民共和國國籍，但法律仍要求當事人必須努力完成。他也說明，世界上有不少國家，如墨西哥、阿根廷、宏都拉斯等，其憲法本身即不允許國民放棄國籍，這些國家的國民即便歸化為中華民國國民，也因《國籍法》規定而無法擔任公職。

邱垂正強調，《國籍法》並非針對中國大陸配偶設計，而是對所有國家一體適用，所有中華民國國民皆須遵守相同標準，若僅對陸配另設例外，將對其他國民造成不公平。他也再次指出，中國大陸無法放棄國籍，並非中華民國政府所致，而是中華人民共和國政府的制度問題。

邱垂正說明，落實相關法律另有一層重要意義，若仍具有中華人民共和國國籍，就必須遵守中共憲法，以及《國家安全法》《反間諜法》《反分裂國家法》等相關法律，若未服從，可能面臨制裁風險。從保護李貞秀委員的角度而言，完成放棄國籍程序，才能避免未來受到中國大陸現行法律的約束與制裁。最後，邱垂正表示，在依法行政的前提下，陸委會對於所有陸配一貫立場是希望他們能在台灣安居樂業，並強調政府將盡最大努力，協助每一位陸配朋友在台生活。

