宋濤對台政策重「內需」 學者預測國共論壇明年復辦

國民黨新任主席鄭麗文上任，學者范世平指出，中國國台辦主任宋濤堪稱歷屆最積極介入台灣選舉的國台辦主任，在宋濤領導下的對台政策重視「內需」、而非「外銷」，因此他預測已停辦9年的「國共論壇」很有可能在明年復辦，以作為中國國家主席習近平對台工作的重要突破。

國策研究院3日舉辦「地緣政治新局勢」座談會，國立台灣師範大學東亞學系教授范世平表示，中共近日對台頻頻出招，都與國台辦主任宋濤一連串操作相關。

他說，宋濤積極介入台灣選舉和台灣內政，都與其學歷和經歷有關。宋濤當年就讀福建師範大學，後來在福建工作23年，習近平則在1985年到福建廈門工作，兩人同在福建的時間長達十幾年，所以很多人將宋濤視為「習家軍」。

范世平在會中分析中共近年干預台灣選舉的情形，並指出，從之前的總統大選、立法院的擴權行動，一直到今年的反大罷免和最近的國民黨主席選舉，都看得出宋濤積極介入台灣內政，並在鄭麗文當選國民黨主席之後，連日以國台辦的筆名「鍾台文」發表文章，論述「台灣問題的由來和性質」以及「兩岸關係發展和統一利好」。范世平：『(原音)你看到他們這次發表的文章內容，已經很具體談到未來台灣「被統一」之後要怎麼樣處理，有什麼好處？有什麼樣可以增加台灣民眾的福祉？哪些建設？這幾篇文章講得很具體，像是未來統一後的白皮書提出來的。然後再來，28號這一天很特別的就是新華社又報導民進黨立委沈伯洋被調查立案，同一天，宋濤見了國民黨新任副主席蕭旭岑，這一連串到29號，幾乎每一天都在出招。』

他提到，國台辦經濟局長彭慶恩29日以新任新聞發言人的身分表示，習近平說和平統一、一國兩制是實現國家統一的最佳方式，既充分考慮台灣現實情況，又有利於統一後台灣長治久安。他推測，在宋濤的操作下，「國共論壇」很有可能在明年復辦。最近一次「國共論壇」是在2016年，當時是洪秀柱擔任國民黨主席，之後由吳敦義接任主席，因為支持「一中各表」，中共就不跟吳敦義互動，至今已停辦9年。

范世平也談及首次「國共論壇」在2006年舉行，明年適逢20週年，如果恢復辦理，更有其歷史意義。他說，對台灣人而言，如果看到鄭麗文率團到北京參加「國共論壇」，其實會覺得很無感、很無聊，但宋濤的對台工作主要重視「內需」，而不在「外銷」打動台灣人民的心，因此絕大部分的作為是加強對內部的宣傳，以鞏固習近平對台工作的成果。