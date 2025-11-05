宋濤會蕭旭岑！被問國共未來如何合作 國台辦竟稱：願與國民黨共謀統一

記者詹宜庭／台北報導

國民黨新任主席鄭麗文甫上任沒幾天，副主席蕭旭岑就赴中會見中國國台辦主任宋濤。對於國共兩黨未來有哪些合作，明年是否會舉辦「國共論壇」？國台辦今（5日）表示，願在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，與中國國民黨在內的台灣各政黨、人士，為國家謀統一。

國台辦主任宋濤和國民黨副主席蕭旭岑日前在天津會面，外界疑惑國共未來可能有哪些交流、發展、合作的契機？中斷多年的「國共論壇」會否恢復舉辦？國台辦發言人張晗今日表示，「台獨」是台海和平的最大威脅。兩岸關係發展事實一再證明，「九二共識」是台海和平的定海神針，堅持「九二共識」就能給兩岸帶來和平，台灣同胞就能受益。

廣告 廣告

張晗也指出，中國願在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，與包括中國國民黨在內的台灣各政黨、團體及各界人士，一道促進兩岸交流合作，推動兩岸關係和平發展，為同胞謀福祉，為台海謀和平，為國家謀統一，為民族謀復興。

至於鄭麗文日前在《德國之聲》專訪中提到，「相信兩岸所有矛盾可透過和平對話方式化解，國民黨要擔負起最關鍵角色」，張晗表示，台獨是台海和平的最大威脅，兩岸關係發展的事實，一再證明九二共識是台海和平的定海神針，堅持九二共識就能給兩岸帶來和平，台灣同胞就能受益。

更多三立新聞網報導

鄭麗文稱國防預算太多！蔡正元怒嗆「大嘴巴」 蕭旭岑：他在激勵國民黨

鄭麗文喊「我是中國人」惹議！蕭旭岑竟扯民進黨操作：我們就是中國人

卸國民黨副主席 連勝文自爆白天昏睡：可以開始我的快意人生

和宋濤確立1事！蕭旭岑：鄭麗文上任國共交流恢復到馬英九時期

