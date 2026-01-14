宋瑋莉之子惹議遭拔文傳會職務 江怡臻尷尬笑回

國民黨發言人江怡臻。（中時新聞網）

前基隆議長宋瑋莉之子林益諄傳出遭拔掉國民黨文傳會副主委一職，傳出林益諄不僅與媒體發生衝突，還有在辦公室暴怒摔東西飆罵員工等爭議。國民黨發言人江怡臻證實林益諄12日被國民黨主席鄭麗文約談後已經主動請辭，鄭也准辭；但當媒體追問實際辭職原因時，江怡臻露出尷尬又不失禮貌的微笑，「相關原因，大家就這樣吧，呵呵呵…」

由於前有「萊爾校長」團隊表現優異，鄭麗文的文傳會、新媒體部也遭用放大鏡檢驗，表現確實相對來說差強人意，缺乏議題發動能力，也無能力即時反應時事；鄭麗文日前也找來資深媒體人尹乃菁接任文傳會副主委，盼文傳會由專職、專業人才管理。

原本的副主委林益諄上任以來受到內部許多質疑，由於主委吳宗憲與發言人都是民代兼任，原規劃新媒體部由林來領導，但林對議題掌握能力不佳，政治判斷不精準，引發內部質疑，前幾個月一直有消息傳出林被拔官，不過一直未明確拍板，內部消息當時指出林先是被架空，逐漸不讓他碰文傳會要務，改做鄭麗文隨行。

今日媒體接連爆料，林益諄在高雄與攝影記者起衝突，因而遭到檢討，隨後又傳出林益諄在文傳會要求黨工成立網軍，被黨工反對而拍桌摔東西飆罵員工，被他罵到哭的女員工中還有人懷有四個月身孕，消息傳到鄭麗文那邊，鄭才要求林先在家上班。

江怡臻受訪時證實相關消息，林益諄與媒體衝突時，第一時間文傳會內部有加強大家要注意工作分際，上週五的文傳會內部衝突第一時間鄭麗文知道後就請林益諄離開中央黨部，12日溝通後林益諄主動請辭，鄭麗文也准辭。

媒體詢問，林益諄請辭的真正原因是什麼？江怡臻僅表示，林益諄已經請辭，鄭麗文也准辭，「相關的原因，大家就這樣吧，呵呵呵…」

