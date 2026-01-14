宋瑋莉之子與媒體衝突.怒吼同仁 國民黨中央：已去職

台北市 / 綜合報導

前基隆市議會議長宋瑋莉的兒子林益諄，在國民黨主席鄭麗文上任後，就邀請他擔任文傳會副主委職務，沒想到卻爭議連環爆，他先是在去年11月高雄市的黨慶場合，傳出與電視台攝影記者，爆發肢體衝突，這個月又因為與同仁工作意見上不合，當場怒吼，還導致一旁一位懷有5個月身孕的女同仁嚇哭。對此黨中央表示，林益諄在經過主席約談後已經去職。

國民黨主席鄭麗文，車門都還沒開，旁邊身穿黑色衣服拿著攝影機的黨工，已經準備好麥克風，熟練遞給主席要拍攝本日短影音，他是時任國民黨文傳會副主委林益諄，如今卻爆出在11月底黨慶活動上，跟攝影記者爆發肢體衝突。

還原當時狀況，林益諄為了拍攝短影音站在前排，後方攝影記者3度提醒「擋到鏡頭」，讓他相當不滿出拐子攻擊，攝影記者則為了自保將他推開，這起衝突還驚動，立法院長韓國瑜，韓辦幕僚出面協調。

爭議不只如此，據網路媒體報導，今年1月9日，林益諄與新媒體部主任王安國，工作上意見不一，林益諄生氣怒吼還拍桌，連帶對文傳會同仁大聲斥責，讓懷有5個月身孕的女同仁嚇哭，當下鄭麗文便下令，受到波及的同仁回家休息，未來林益諄也都先不必到辦公室。

國民黨中央發言人江怡臻說：「這部分是副主委跟主席這邊，主動表達請辭，那主席也已經准辭了，那相關的原因，也許我想...，，大家...，就這樣。」

林益諄是基隆市前議長宋瑋莉的兒子，國民黨主席鄭麗文看中他的社群能力，邀請出任國民黨文傳會副主委，短短2個多月卻爆出糾紛，如今辭去黨職就盼爭議落幕。

