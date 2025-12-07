宋瑋莉與中山區長走訪受災戶

宋瑋莉與里長挨家挨戶訪查住戶用水品質。



（記者李瓊慧攝）

▲宋瑋莉與里長挨家挨戶訪查住戶用水品質。



（記者李瓊慧攝）

基隆市自十一月二十七日起，多區民眾陸續反映自來水出現明顯油氣味，其中中山區共有十二個里受到影響，異味問題引發地方高度關注。前基隆市議會議長宋瑋莉議員近日與中山區區長陳錫洺深入里內走訪，了解民眾實際使用情況，並要求台灣自來水公司應儘速全面清洗主幹管線，避免影響持續擴大。

宋瑋莉與區長陳錫洺這幾天分別前往文化里、居仁里多戶住家勘查，雖然距離事件發生已有三至七天，油氣味逐漸淡去，但住戶反映仍在用水時感到手部與皮膚上出現薄薄油膜。

廣告 廣告

居仁里長洪文慶指出，事件期間里民不敢飲用自來水，只能自費購買瓶裝水或桶裝水支應飲用需求，許多人洗澡後皮膚仍殘留油膜，感到相當不適，對生活影響甚鉅。

宋瑋莉表示，許多民眾第一時間自行安排清洗家中水塔，但若自來水公司未先徹底清洗主幹管線，污物仍會再次流入，徒增家庭負擔。她呼籲水公司應提出明確改善進度，從源頭確保供水品質。也提醒民眾與里長保持聯繫，所有因事件而清洗水塔的費用務必保存收據，以作為後續求償或補助申請之依據。

民眾因油氣味問題購買之瓶裝水、桶裝水、杯裝水等生活用水，憑北北基地區實體商家發票或收據即可申請補助；如為網路商店購買，須提供電子發票紙本列印版本，補助金額以實際發生費用為準。

至於水塔清洗部分，自主或委外清洗者只要在十二月三十一日前完成，並提出收據或發票，也可向市府申請協助辦理補助或減免。