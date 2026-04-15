宋祖兒傳秘戀劉宇寧！《折腰》CP成真登熱搜 本人親自回應了

【緯來新聞網】36歲中國男星劉宇寧因主演古裝劇《折腰》人氣攀高峰，近日卻被爆與合作女星宋祖兒假戲真做，疑似低調交往，引發網路熱議。消息起因於有網友發現疑似宋祖兒的小號帳號關注兩人在劇中的CP超話，外界因此揣測雙方早已秘密發展戀情。不過，宋祖兒已出面否認，強調兩人僅是朋友與工作夥伴。

宋祖兒傳秘戀劉宇寧。（圖／翻攝微博）

劉宇寧與宋祖兒因合作《折腰》受到高度關注，兩人在劇中飾演情感糾葛深刻的男女主角，甜虐交織的感情線播出後掀起討論，也讓不少劇迷延伸期待「戲外成真」。雖然該劇早在數年前完成拍攝，但相關話題近期再度延燒，成為娛樂圈熱門焦點。



面對戀愛傳聞，宋祖兒率先透過相關管道澄清，否認與劉宇寧交往，表示雙方僅維持正常朋友關係，並無外界揣測的戀情發展。截至目前，劉宇寧本人尚未對此公開回應。



劉宇寧最初以網路翻唱歌手身分打開知名度，憑藉翻唱歌曲累積大批粉絲，之後跨足戲劇圈，近年陸續出演多部古裝與現代劇，逐步站穩演員位置。《折腰》播出後，他因男主角形象受到更多觀眾關注，演藝事業再攀高峰。



至於宋祖兒，童星出身的她自小活躍於演藝圈，成年後持續在戲劇與綜藝節目發展，擁有穩定人氣。她過去最受矚目的感情傳聞，則是與男星阮經天多次被拍到私下聚會與約會，但雙方始終未承認戀情。



另一方面，劉宇寧過去的感情生活也曾引發關注。他曾大方承認自己有過一段婚姻，對於個人婚史並未隱瞞。不過，當時因前妻照片遭偷拍與曝光，他曾公開表達不滿，認為相關行為已侵犯隱私。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

有片！蔡詩芸開高衩曬蜜大腿辣瘋 「Michael哥」王陽明衝到現場緊盯

許富凱馬年迎春拋出喜訊！新專輯倒數、加碼推個人演唱會