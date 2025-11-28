宋祖兒吃準劉宇寧「這點」！ 《折腰》世仇虐戀「無法分開」原因曝光
八大戲劇台《折腰》播出後收視及熱度持續攀升，擔任總導演的鄧科在幕後花絮分享，《折腰》最初帶給他衝擊是兩家的世仇，但隨著宋祖兒、劉宇寧不斷地試探彼此，「一點一點走進了對方內心，最後無法分開，這過程是這組人物關係最吸引我的地方。」
編劇南鎮則解析筆下的男女主角，「魏劭（劉宇寧飾）對喬家是有仇恨的，小喬（宋祖兒飾）對魏家是有防備的，所以我們才在這樣的一個戲劇衝突下，去討論他倆相愛的可能性。」
宋祖兒、劉宇寧吃準對方善良與理解
宋祖兒談及詮釋的小喬角色是一個非常聰明、有情義的人，她認為嫁給魏劭本來就是個很艱難的任務，但其實對方是一個很善良的人，只是大家把他說的很恐怖，「所以我覺得小喬也是吃準了這一點。」
劉宇寧則因為角色魏劭兒時沒有那麼多人去在意他、真的去理解他是怎麼想的，直到女方的出現對他無微不至，而且能懂他。 他說：「哪怕魏劭和小喬相互有博奕，但還是對她產生了欣賞。」
「君為你《折腰》特展」開放三天展出
飾演魏劭祖母徐太夫人的劉曉慶則分享對角色的見解，徐太夫人必須兼顧國家的命運，要她忘記血仇是不可能的，但她可以隱忍，「因為他（魏劭）娶這個仇人的女兒，就是可以平息戰爭。」
此外，八大戲劇台也為《折腰》獨家打造為期三天的「君為你《折腰》特展」活動自28-30日登場，短短三天吸引超過2000位粉絲報名參加，預計將開放1500位名額進場觀展。現場除了主創釋出的獨家演員小卡首度曝光之外，更獨家製作多款週邊小物分送粉絲。
