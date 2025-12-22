宋祖兒「夾在孟子義、李昀銳中間」慌了！領獎驚覺變電燈泡，慌張換位萌翻全場

2025騰訊視頻星光大賞在21日舉行，當天現場聚集不少當紅演員，其中「宋祖兒誤當電燈泡」的一幕意外引發討論。當時，女星宋祖兒上台領獎，發現自己站在熱門螢幕CP李昀銳、孟子義正中間，當場露出慌張表情，匆匆忙忙自動換位，全程被鏡頭拍下，成為典禮中的插曲之一。

宋祖兒上台領取「VIP之星」獎項時，一抬頭發現左邊是孟子義、右邊是李昀銳，自己正好夾在兩人中間。她先是左右來回確認位置，表情從錯愕轉為略顯尷尬，接著悄悄往後退想讓出中間位置。第一次換位時，被李昀銳抬手示意不用調整，但她仍沒有放棄，第二次再次挪動，最後成功把位子讓給兩人，自己則退到丁禹兮身旁。

順利換位後，宋祖兒與丁禹兮幾乎同時捂嘴偷笑，領完獎之後眾人先後走下台階，她又伸手示意孟子義往李昀銳方向靠近，孟子義則笑著閃避，一群人互動逗趣，氣氛輕鬆。

這段影片在網路上引發討論，不少人笑說宋祖兒當下的反應「完全就是在嗑CP」，也有人表示能理解她的緊張感，直呼「像極了在中間的電燈泡」。

其實在同一場領獎環節中，孟子義和李昀銳還有不少「CP名場面」，也都引起CP粉熱烈討論關注。孟子義當天因穿著10公分高跟鞋，不慎踩到自己的裙擺而失去平衡，膝蓋直接撞上台階，李昀銳立刻俯身攙扶；活動開始前，李昀銳也曾自然地喝了孟子義的水，事後被問及時只回應「喝都喝了」；在領獎結束下台階後，李昀銳主動對孟子義說「我走了」，種種細節都令粉絲大呼「嗑到糖」。

