宋祖德驚爆「幕前不是李連杰」！揪「1疑點」恐是替身
娛樂中心／于士宸報導
62歲中國武打巨星李連杰有著「功夫皇帝」之稱，近年來雖然已淡出螢幕，日前卻因捲入「換器官風波」，再度引起網路話題。不少社群平台瘋傳驚悚傳聞，稱李連杰疑似接受少林武僧「秋風」的心臟移植，甚至全身貼滿人造皮膚，驚悚傳言謠傳不窮。事態延燒至今，中國知名娛樂評論家宋祖德也首度針對此案發聲，並揪出多項不符合李連杰個性的「疑點」，質疑在螢幕前的李連杰很可能是「假冒偽劣」。
中國娛樂評論家宋祖德揪出李連杰昔日個性差距，質疑在螢幕前的李連杰很可能是「假冒偽劣」。（圖／翻攝自抖音）
李連杰被爆換心臟回春後，親自拍片否認，卻遭網友抓包疑似貼滿人工皮。（圖／翻攝自微博）
李連杰61歲與63歲對比照，看上去年輕了不少。（圖／翻攝自抖音）
隨著于朦朧命案延燒，日前中國官方流傳少林武僧「秋風」因車禍逝世後捐出心臟，竟有傳言稱接收者就是李連杰。不僅如此，網路上瘋傳一系列李連杰披著全身「人造皮膚」，宛如回春一般，絲毫看不出他昔日因頸部腫塊入院開刀。對此，中國知名娛樂評論家宋祖德8日在個人微博發聲，質疑「是不是科技狠活克隆（複製）出一個李連杰？」。宋祖德表示，李連杰昔日真正的個性沉穩、低調，現在在銀幕前卻顯得輕浮且高調，更關鍵的是「聲音不對，口音都變調了」，讓他擔心表示「警察應該查查這個人，很可能是假冒偽劣」，若假冒者還出來大肆圈錢就太可怕了。
李連杰赤裸上身拍片，證明自己胸口沒有手術痕跡，卻遭質疑手臂疑似有「穿假皮痕跡」。（圖／翻攝自微博）
李連杰2年前還在交代後事，如今卻突然「回春」，不禁讓網友謎得團團轉。（圖／翻攝自抖音）
網友對比昔日李連杰的個性，揪出他近日在幕前的行為，質疑是否為「替身」。（圖／翻攝自@yy5202026 抖音）
宋祖德的貼文曝光後，引起全網熱議，紛紛翻找螢幕前的李連杰有無破綻。不過，雖然各種謠言頻傳，但多半都源自社群爆料與討論區推測，目前仍欠缺實質證據，且部分內容恐為誇大甚至謠言，至於李連杰是否為宋祖德所指的克隆人（複製人）一說，還有待查證。
