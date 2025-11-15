宋祖德驚爆「螢幕前不是李連杰」！指「被替身代替」 全網炸鍋瘋找破綻

記者林宜君／台北報導

「功夫皇帝」李連杰再掀輿論風暴！先前網路瘋傳他「移植少林武僧秋風心臟」、「全身貼人造皮」的驚悚傳聞，還與「于朦朧案」扯上關聯，澄清影片曝光後更遭部分網友放大畫面「抓包疑點」。現在中國知名娛樂評論家宋祖德發文質疑現在出現在螢光幕前的不是李連杰而是替身。

李連杰「全身覆蓋人造皮」，讓他能在鏡頭前看起來宛如重生。（圖／翻攝自Threads、TikTok）

近期社群上爆出震撼傳聞，稱因車禍喪命的少林武僧「秋風」捐出心臟，而接受移植的人竟是武打巨星李連杰。更誇張的是，謠言指出李連杰「全身覆蓋人造皮」，讓他能在鏡頭前看起來宛如重生。此說法與「于朦朧案」延燒同時發酵，短短幾日便登上微博熱搜，引發外界質疑與熱議。

宋祖德微博發文，指李連杰神態、聲音都和以前不一樣。（圖／翻攝自TikTok）

李連杰個性一向都很低調、沉穩，而現的李連杰不但高調，並且很輕浮，懷疑現在出現的李連杰就是個「克隆人」是替身。（圖／翻攝自@yy5202026 TikTok）

種種行為，讓人不禁懷疑現在出現的李連杰是否為替身。（圖／翻攝自@yy5202026 TikTok）

而中國知名娛樂評論家宋祖德再微博發文，指李連杰神態、聲音都和以前不一樣，李連杰個性一向都很低調、沉穩，而現在出現的李連杰不但高調，並且很輕浮，懷疑現在出現的李連杰就是個「克隆人」是替身。也有眼尖的網友發現以前的李連杰和現在相比起來，眼神也完全不對，讓人不禁懷疑現在出現的李連杰是否為替身。宋祖德發文一出，網友開始瘋傳找李連杰破綻。

也有眼尖的網友發現以前的李連杰和現在相比起來，眼神也完全不對。（圖／翻攝自@user93867307175991 TikTok）

而網友們議論最近對於李連杰頻繁出現於社群短影片及螢幕前，不是證明自己康復，而根本是替權貴們當器官移植的活體廣告，畢竟活摘器官在中國大陸似乎已成空開的秘密，加上有名人的加持，會有更多的權貴們會雙手獻上資金做活體器官移植。至於李連杰是否為替身一說，還有待查證。

