宋立彬促修正道路挖掘條文 減少挖掘維護高雄道路品質

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員宋立彬二日總質詢表示，道路問題看似小，卻是市民每天最直接的感受，市府應研議修正高雄市道路挖掘管理施工維護要點條文及相關罰則，維護高雄道路品質。

宋議員指出，營建剩餘土石方之亂，市府政策及說明一變再變，日前擇定南星計畫區暫置公共建設剩餘土石方，但私人工程剩餘土石方卻無處可去，老百姓只能尋求議員陳情訴苦，要求市府正視問題。

宋議員提到，岡山區阿公店三段(前鋒路-山霸菸路)為往來彌陀、岡山的重要道路，全長二點四公里，但道路現狀為到處補丁，且部分路段有明顯高低起伏，重新刨鋪、改善路基與高低起伏，總經費約一千二百萬元，盼市府明年完成整體。

陳其邁市長答覆表示將責成道工處針對需改善路段儘速完成；道工處允諾前往測量，明年完成。

他建議修正「高雄市道路挖掘管理施工維護要點」現行條文第十四條，「擴大路面修復範圍，修復長度以挖掘長度前後各加五公尺或至完整街廓為之」，修正為「其擴大範圍應依原材料及厚度修復，長度以一街廓為原則」。另針對專用道路路面刨鋪完成後，加重向申請挖掘者收取道路修復費，減少挖掘的良善循環。

宋議員也為漁民生計請命，他說，西子灣天使輪傾斜事件，連帶讓商船向外海停泊，蚵仔寮外海三海里商船暫停時間過久，嚴重影響漁民捕魚及漁船航道行駛安全，要求市府拿出態度，協助漁民。