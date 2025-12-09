宋米秦產後身體出現一狀況！ 每天靠隱形訓練維持

宋米秦最近在節目上頻頻分享韓國好物，私下更是持續探索各種保養與健康新知。她笑說自己能維持好狀態，全靠「永遠在找更好的方式照顧身體」。出身於女團Dream Girls的她，如今已是媽媽，對身材管理特別有感，「體態真的沒辦法裝！和年輕時相比一定會有歲月的痕跡，代謝變慢後，自信多少也會受到影響，所以平常會更注意保養，時時檢視自己的狀況。」

宋米秦認真保養身材。（圖／我是凱文工作室）

尤其近兩年，她明顯感受到水腫帶來的困擾，「雖然生完小孩體重恢復得很快，但40歲後真的能感受到代謝變慢，加上台灣比較潮濕，很多女生應該都有同樣的煩惱。」

至於維持身形的主力方法，她直言靠運動打底：「我現在都是做皮拉提斯，每週一到兩次。」升格當媽後，日常生活量也成為她的「隱形訓練」，笑說：「照顧小孩很多時候根本就是日常運動了！」