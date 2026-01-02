宋羽葤穿高衩泳裝赴港參加健美賽 曝操肌過程：是一場修行

女星宋羽葤日前赴香港參加《世聯體育UWSG世紀自然職業賽》，並在社群平台分享身穿高衩連身泳衣的精實體態。6她歲時吃素，現以素食者身分參與「經典連身泳裝模特兒組別」，希望透過站上舞台，讓更多人看見「女性也能在素食飲食中持續訓練、雕塑線條，展現力量與自信」。

宋羽葤日前赴香港參加《世聯體育UWSG世紀自然職業賽》。（圖／世聯體育大會提供）

她坦言原本對是否參賽仍在猶豫，但想到若能藉由自己的參與，推廣素食以及女性運動風氣，於是在比賽前最後階段下定決心投入備賽，並在開賽前1個半月開始密集訓練，歷經45天魔鬼備賽期，笑說近來「不是在健身，就是在去健身的路上！」最終在經典連身泳裝模特兒組別獲得「UWSG經典連身泳裝模特兒」項目，取得進入職業健美比賽的入場券。

宋羽葤辣曬美背。（圖／世聯體育大會提供）

談到訓練過程，宋羽葤稱「前1個月為增肌期，採取3天訓練1天休息的節奏，每次進行約2小時重量訓練與1小時有氧。」運動量比以往提升3倍，為了幫助肌肉生長，蛋白質攝取也相應提高，「密集訓練加飲食控制，又夾帶壓力與睡眠不足，讓原本低血壓的我變得容易煩躁；每天起床、面對痠痛的身體，是最大考驗。」但她仍咬牙撐過，認為整個過程是一場修行。談起最難訓練的部位，她自認是臀部，因為穿訓練服時無法準確判斷。

增肌期後，她在賽前半個月進入減脂階段，脂肪逐漸下降，「從訓練開始到完賽，大概減掉了1.5公斤的脂肪。」她增加有氧，如快走、騎腳踏車、打羽毛球等。她滿意地說：「現在的肩膀線條和手臂三頭肌是我最喜歡的部分。減脂過程身形一定會有所變化，但透過上半身與背部訓練，身體比例與線條更清楚，姿態也比以前更挺、更有力量。」

宋羽葤取得進入職業健美比賽的入場券。（圖／世聯體育大會提供）

宋羽葤認為吃素與長肌肉並不衝突，「只要攝取足夠的植物性蛋白質，例如豆類、豆腐、豆漿、植物蛋白粉，甚至在蔬菜與堅果裡也能獲得蛋白質。」建議有志參賽的人，備賽期通常最少需4個月以上，飲食、睡眠、訓練3者缺1不可，同時要隨時注意身體狀況，鼓勵女性勇敢踏入重量訓練與運動領域。日前她亦在《記得愛：星光聖誕夜》演唱會演唱即將推出的新作〈黑色太陽〉，此曲由阿沁操刀，希望持續把正向能量帶給社會。

此次到香港參加比賽，她對於香港的素食讚不絕口，「尤其是素食的燒臘叉燒這些都做得非常的像！所以在自助餐裡面還有莊嚴華麗的佛堂裡面吃著素燒臘，真是讓我非常驚艷與衝突的！」

