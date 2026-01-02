宋羽葤「連身泳裝」秀超狂三頭肌 45天減脂全紀錄曝光

宋羽葤赴香港參加《世聯體育UWSG世紀自然職業賽》。（圖／世聯體育大會提供）

女星宋羽葤日前赴香港參加《世聯體育UWSG世紀自然職業賽》，她在6歲便因愛護生命開始茹素，此次特別以素食者身分挑戰「經典連身泳裝模特兒組別」。透過45天的魔鬼訓練，宋羽葤成功獲得「UWSG PRO CARD」，順利取得進入職業健美賽的入場券，對於這段訓練期，她笑說：「不是在健身，就是在去健身的路上。

宋羽葤透露，備賽期間運動量提升三倍，採取「練三休一」的高強度節奏。儘管面臨低血壓與睡眠不足的壓力，她仍咬牙撐過增肌與減脂期，成功減去1.5公斤純脂肪。她最滿意現在的肩膀與三頭肌線條，直言：「希望讓大家看見女性在素食飲食中，同樣能練出力量與美感。」

宋羽葤最滿意現在的肩膀與三頭肌線條。（圖／世聯體育大會提供）

針對外界對素食健身的疑慮，宋羽葤強調只要攝取充足的豆類、豆漿及植物蛋白粉，茹素者也能擁有精實體態。她也對香港豐富的素食「燒臘」感到驚豔，「尤其是素食的燒臘叉燒這些都做得非常的像！所以在自助餐裡面還有莊嚴華麗的佛堂裡面吃著素燒臘」。

透過45天的魔鬼訓練，宋羽葤順利取得進入職業健美賽的入場券。（世聯體育大會提供）

