宋芸樺再披婚紗！點頭嫁范少勳 下秒他竟吻了別人

愛情影集《人浮於愛》本週末將迎來大結局。主演楊祐寧、邵雨薇、簡嫚書、宋芸樺與范少勳接受台灣大哥大MyVideo專訪得知好消息，宋芸樺感動表示，「《人浮於愛》是陪伴我從30歲女孩跨到女人的一段旅程。從迷失、受傷，到重新找回自己的力量，它給了我很多共鳴與啟發。也希望這部劇能陪大家一起重新找回對愛的希望與勇氣。」范少勳也分享，「謝謝觀眾的支持，希望劇裡每個角色都能帶給大家不同感受。拜託一定要看到最後，也許結局會讓你更理解什麼叫愛的模樣。」

《人浮於愛》大結局宋芸樺再披婚紗。（圖／公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）

《人浮於愛》范少勳（左）與林映唯（右）接吻。（圖／公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）

上週劇情中，潘心彤（宋芸樺飾）慘遭綁架，本週預告中卻將再披婚紗，點頭嫁給辛毅夫（范少勳飾）沒想到下一秒辛毅夫接吻對象竟不是未婚妻，而是林映唯主動告白吻上！面對心彤與毅夫的愛情旅程會走向何方，宋芸樺只能偷偷透露，「有時候理想的愛情，未必真的是生命當下所能承接或走向的道路。只有真正走過、愛過、失望過，才能更看清自己在愛裡究竟渴望什麼、需要什麼。」范少勳也呼應，「《人浮於愛》從頭到尾對辛毅夫都是一場『面對』的課題。」

《人浮於愛》大結局揭曉邵雨薇幼年長期壓抑的噩夢。（圖／公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）

本週大結局最震撼的劇情線之一，莫過於周曉琪（邵雨薇飾）幼年長期壓抑的噩夢全面揭曉。劇情更安排劇中35歲的曉琪與17歲的自己面對面，那場「與過去的對話」更引鼻酸。聊到這段安排，邵雨薇說：「曉琪在17歲後，她的情感就再也沒有長大。她一直卡在那一年，不懂怎麼愛，也不知如何被愛。」她談到這場戲的意義，「面對過去的傷口、放下疲憊和委屈，才能繼續往前走，不然將影響人生做抉擇與自信心。」





