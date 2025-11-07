宋芸樺夢中對象竟然是她 跑Max Mara趴前狂練韓文
Max Mara微風南山專門店的盛大開幕活動，除了有惠利壓軸外，台灣藝人也共襄盛舉：宋芸樺與詹子萱知道同場有惠利的反應大不同，前者為此苦練一段韓文，連做夢都夢見她；後者則時興奮到害羞，覺得能同場出席已滿足。
宋芸樺開心表示，「我已經事前練好了一段韓文，我連做夢都還夢到她耶！我會用韓文自我介紹吧，也想跟她說我是妳的大粉絲喔」。日前才自美返台的她，對於LA念念不忘，「覺得自己很適合那邊的生活跟整個狀態，其實很想再去LA過個聖誕節，覺得會是個很浪漫的地方」。詹子萱說：「我很喜歡惠利演的《善意的競爭》，我覺得我看到她應該會很害羞吧，只覺得能夠跟她一起參加活動，已經很滿足了。」
最年輕的金馬影后林品彤表示全身行頭中，最喜歡的是手中的包款，她說：「因為這個Whitney Bag是粉紅色，是我的風格。」身為開幕活動裡唯一男性嘉賓的劉以豪直說「很想擁抱自己」：「因為這件經典的101801大衣是喀什米爾羊毛製作的，實在太好摸了」。
Max Mara微風南山專門店巧妙融合義式經典優雅與當代設計精神，具體呈現兼容傳統工藝與創新想法的品牌哲學。運用溫暖色調、舒適面料與精緻建築細節，創造尊貴明亮的沉浸式體驗空間，完美映襯品牌對高級品質與現代奢華的極致追求。
