宋芸樺披白紗點頭嫁！未婚夫婚前「大膽偷吃」激吻她...震撼畫面曝光

記者宋亭誼／台北報導

《人浮於愛》本週末將迎來大結局，宋芸樺感動表示：「《人浮於愛》是陪伴我從30歲女孩跨到女人的一段旅程。從迷失、受傷，到重新找回自己的力量，它給了我很多共鳴與啟發。也希望這部劇能陪大家一起重新找回對愛的希望與勇氣。」范少勳也分享：「謝謝觀眾的支持，希望劇裡每個角色都能帶給大家不同感受。拜託一定要看到最後，也許結局會讓你更理解什麼叫『愛的模樣』。」

范少勳（左）與林映唯（右）接吻。（圖／公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）

范少勳一席話偷偷預告本週大結局亮點，上週劇情宋芸樺慘遭綁架，本週預告卻將再披婚紗，點頭嫁給范少勳，然而下一秒范少勳接吻對象竟不是未婚妻，而是林映唯。宋芸樺偷偷透露：「有時候理想的愛情，未必真的是生命當下所能承接或走向的道路。只有真正走過、愛過、失望過，才能更看清自己在愛裡究竟渴望什麼、需要什麼。」范少勳也呼應：「《人浮於愛》從頭到尾對辛毅夫都是一場『面對』的課題。」

邵雨薇幼年長期壓抑的噩夢即將揭曉。（圖／公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）

另外，大結局最震撼的劇情線之一莫過於邵雨薇幼年長期壓抑的噩夢全面揭曉，劇情更安排劇中35歲的曉琪與17歲的自己面對面，引發鼻酸。邵雨薇說：「曉琪在17歲後，她的情感就再也沒有長大。她一直卡在那一年，不懂怎麼愛，也不知如何被愛。」她談到這場戲的意義：「面對過去的傷口、放下疲憊和委屈，才能繼續往前走，不然將影響人生做抉擇與自信心。」《人浮於愛》每周六晚間9點於公視頻道首播、晚間10點於台灣大哥大MyVideo全集上架線上看。

