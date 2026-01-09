宋芸樺泳池邊脫了！挺傲人雙峰「邪惡深溝全露」 罕秀身材網看呆

娛樂中心／蔡佩伶報導

女星宋芸樺主演電影《等一個人咖啡》嶄露頭角，吸引許多死忠粉絲支持，近日，宋芸樺曬出在洛杉磯的生活點滴，其中一張爆乳泳裝辣照，瞬間吸引大家的目光。

宋芸樺除了透過貼文分享在洛杉磯享用美食、運動的畫面之外，也難得秀出好身材，只見在陽光沐浴下的宋芸樺戴著一頂鴨舌帽，穿著一套亮橘色的泳裝現蹤泳池，不只辣露傲人雙峰，雙臂纖細線條也全都被看光。

照片一出立刻被網友稱讚，「大辣妹」、「辣妹配太陽，我需要墨鏡」，還有網友敲碗想要全身照，顯見宋芸樺的魅力無法擋。事實上，宋芸樺在2024年底選擇跳脫舒適圈，暫時搬到美國洛杉磯生活，但這段時間她依舊專注演藝事業，推出不少戲劇作品。

宋芸樺難得秀身材。（圖／翻攝自宋芸樺IG）

