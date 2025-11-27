宋芸樺靈骨塔拍戲「情緒潰堤」 共鳴母女情：不是在演戲了

宋芸樺（左）與謝瓊煖（右）演母女融入真情。（圖／公共電視、台灣大哥大MyVideo）

《人浮於愛》中，宋芸樺、范少勳的CP線本週將迎來重大考驗。宋芸樺在訪談中坦言，她飾演的「潘心彤」是個難度極高的角色，因為角色的自我成長經歷了許多階段，讓她必須深入理解與感受。 宋芸樺透露，自己與潘心彤有相似之處：「以前的我也曾常把自己放在最後面，把別人的感受與想法擺第一。」看到角色的狀態，讓她回想起過去，因此感到非常心疼。

劇中與謝瓊煖飾演母女的互動，是宋芸樺最印象深刻的戲份。劇裡，女兒潘心彤反倒像照顧者，會替媽媽顧前顧後，這點也讓宋芸樺特別有共鳴。尤其謝瓊煖經歷癌症復發到離世的過程，讓她面對生死課題感觸良多，她感性直言：「其實那個揪心對我來講，真的已經不是在演戲了！」

廣告 廣告

一場到靈骨塔看骨灰罈的戲，她表示光是走進去，沉重的情緒就馬上湧現，「那一刻我真的不敢先排練走戲，我就說我們直接來，真的是一看到那個畫面，馬上就情緒潰堤。」她認為這是她拍戲以來第一次與角色完全融合，是很難得且心理上非常赤裸的經驗。

《人浮於愛》宋芸樺到靈骨塔探望母親忍不住情緒潰堤（圖／公共電視、台灣大哥大MyVideo）

聊到愛情觀，宋芸樺認為這點也與角色相似：「我覺得要擁有很大的愛和安全感，才有辦法把愛散播出去給別人。」她欣賞劇中心彤即使被傷害過，仍始終相信愛情，並期望自己也能做到。對她來說，愛情是兩個自由獨立的靈魂相遇，並期望另一半是清楚知道自己想要什麼的人。

過去她與范少勳的合作過，因此默契十足。宋芸樺笑說：「在拍很多戲的時候，都很自然而然的就可以投入角色狀態。」范少勳也表示兩人很常一起討論，如何讓角色同居的相處更生活化。

宋芸樺讚與范少勳合作默契十足。（圖／公共電視、台灣大哥大MyVideo）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

鄰居變仇敵2／住戶諜對諜「法官判決」這樣說 推都更竟選無資格人當主委

泰國洪災戳破婚外情！大馬人夫受困求援 妻子托友千里救援撞見他爽過「極樂4天」

10幾秒爬滿全身！阿伯被火蟻圍攻險死 竟是「院子裡的寶貝」害的