宋芸樺「人浮於愛」伴母抗癌 對戲謝瓊煖融真情

（中央社記者洪素津台北27日電）演員宋芸樺和謝瓊煖在戲劇「人浮於愛」飾演母女，兩人的互動讓人印象深刻，劇中角色陪伴謝瓊煖經歷癌症復發到離世的過程，讓戲外的宋芸樺很揪心，認為自己已經不是在演戲。

宋芸樺透過新聞稿提到，和謝瓊煖對戲讓她印象最深刻，因為劇中女兒的角色反倒比較像照顧者，會幫媽媽顧前顧後，而自己在原生家庭中也很擅長照顧大家，所以特別有共鳴。

劇中謝瓊煖經歷癌症復發到離世的過程，讓宋芸樺面對生死課題特別有感觸，「其實那個揪心對我來講，真的已經不是在演戲了！」

宋芸樺提及，劇中有一幕要到靈骨塔去看媽媽的骨灰罈，光是走進去的那一剎那，馬上感到很沉重的情緒。她表示：「那一刻我真的不敢先排練走戲，我就說我們直接來，真的是一看到那個畫面，馬上就情緒潰堤。」

對她而言，從拍戲以來第一次覺得與角色完全融合在一起，是一次很難得在心理上很赤裸的經驗。（編輯：管中維）1141127